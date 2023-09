In prima fila per la sicurezza stradale. Tecnologie e educazione, la mobilità al centro

CON 3159 VITTIME (più 9,9% rispetto al 2021) e 223.475 feriti (più 9,2%) l’incidentalità stradale nel 2022 è tornata a crescere in conseguenza della ripresa della mobilità dopo la fase pandemica. Scorrendo i dati della più recente rilevazione Aci-Istat, aumentano le vittime tra gli occupanti di autovetture (1.375; +15,4%), i motociclisti (781, +12,4%), i ciclomotoristi (70, +4,5%) e i pedoni (485, +3,2%) così come crescono incidenti (2.929, +39,4%), morti (16, +77,8%) e feriti (2.787, +40,8%) sui monopattini elettrici. Sono molto spesso i più giovani a essere coinvolti in queste situazioni, in particolare i ragazzi tra i 15 e i 19 anni (+21,2%) e tra i 25 e i 29 (+10,4%). Le cause principali si confermano la guida distratta o l’andamento indeciso, il mancato rispetto della precedenza o del semaforo e la velocità troppo elevata.

Alla sicurezza su strada Sara Assicurazioni, che da sempre ha nel proprio Dna l’impegno per una mobilità più sicura, dedica un’attenzione particolare. Dalla profonda sinergia con Aci nascono infatti numerose iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Tra queste spicca Sara Safe Factor, lo storico progetto itinerante che dal 2005 coinvolge ogni anno migliaia di studenti in età da patente degli istituti superiori di numerose città italiane. Grazie alla partecipazione di esperti e di piloti di fama internazionale che portano la loro testimonianza, i ragazzi possono apprendere l’importanza di una guida corretta e responsabile e del rispetto delle regole, a tutela della sicurezza di tutti, a cominciare dagli utenti più vulnerabili della strada. Sara è inoltre Title Sponsor dei Centri di Guida Sicura di Vallelunga e Lainate, strutture all’avanguardia in Europa che impiegano le più moderne tecnologie per formare i conducenti e insegnare ad affrontare nel modo migliore tutti gli imprevisti della strada. Sempre insieme ad Aci Sara promuove e sponsorizza numerosi eventi a livello regionale e nazionale che hanno come denominatore comune il mondo dell’auto e della mobilità. E come segno concreto di questo impegno, il gruppo investe ogni anno l’1% del suo utile netto proprio nella sicurezza stradale. Questa attenzione si traduce anche nell’offerta prodotti della compagnia.

Attraverso tecnologie innovative e una gamma completa di prodotti e tutele, Sara ha costruito un vero e proprio ecosistema della mobilità che risponde alle esigenze di sicurezza di tutti gli utenti della strada in modo personalizzato, flessibile e offrendo al tempo stesso importanti opportunità di risparmio. La polizza GuidoBene, ad esempio, attraverso la tecnologia della scatola nera integrata con l’app SaraConMe premia gli stili di guida più virtuosi attraverso sconti al rinnovo. SaraPass, da parte sua, integra in un unico pacchetto la garanzia Kasko Autostradale con servizi di pedaggio e dispositivo Telepass. Un’attenzione particolare alla mobilità dolce e alternativa, dalle bici e e-bike ai monopattini fino ai mezzi in sharing, è poi al centro dell’innovativa polizza Bici&Co..

Achille Perego