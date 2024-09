In Italia attivo in 11 regioni e opera anche in Germania

Il Gruppo Kos è stato fondato nel 2002 con l’obiettivo di creare un polo aggregante nel settore sanitario privato, che affianca quello pubblico, in particolare nell’area dell’assistenza agli anziani e della riabilitazione. Oggi gestisce circa 170 strutture con oltre 13.000 posti letto e opera in Italia e in Germania con 13.300 dipendenti e collaboratori. In Italia, in particolare, è presente in 11 regioni (Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Trentino Alto-Adige, Toscana, Umbria, Lazio e Campania).