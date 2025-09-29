In aumento export e tutela dei prodotti a marchio QS

LA SICILIA STA VIVENDO un momento di grande fermento nel settore agroalimentare, con eccellenze che continuano a conquistare i mercati internazionali. Secondo i dati provvisori dell’Istat elaborati da Unioncamere Sicilia, l’Isola ha registrato nel secondo trimestre del 2024 un incremento delle esportazioni di prodotti agroalimentari del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo ha portato a un fatturato estero di 436,5 milioni di euro, contribuendo a superare il miliardo e 200 milioni nel 2023. Un risultato significativo per un comparto che conta oltre 160 mila addetti e 83 mila imprese. I prodotti certificati, da questo punto di vista, sono un fiore all’occhiello non solo della Sicilia, ma del made in Italy. La Sicilia scende, inoltre, proprio per valorizzare e difendere i propri prodotti agricoli, dà vita al Marchio QS (Qualità Sicura). Un progetto ben accolto dalle imprese pronte a identificare le loro produzioni agricole, alimentari e zootecniche attraverso il marchio QS, offrendo garanzie qualitative ai consumatori per sistema di produzione, lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche ottenute con metodi di produzione definiti da appositi disciplinari di produzione vincolanti.

"Niente più del cibo racconta la Sicilia -commenta l’assessore all’Agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino -. Il cibo racconta di un territorio vasto e variegato come un piccolo continente, dentro cui stanno vigneti e pascoli, serre e agrumeti, borghi marinari e foreste montane, e racconta di una cultura unica, frutto della storia plurimillenaria di un luogo, crocevia del Mediterraneo, dove i ritmi della terra e del mare hanno creato un patrimonio unico di identità e tradizioni. E racconta, soprattutto, di un mondo dell’agricoltura e della pesca vivo e dinamico, che genera ricchezza e occupazione, che cresce e affronta le sfide. Un settore che mostra quotidianamente la capacità di superare le difficoltà, di ripartire più forte dopo le avversità delle crisi di mercato e della siccità. Dietro a un prodotto agroalimentare di qualità, dietro a un piatto tipico, a un vino, c’è la realtà del lavoro degli agricoltori, degli allevatori, dei pescatori, della filiera della trasformazione che ogni giorno porta sulle tavole prodotti sani, genuini, sostenibili e gustosi. Un mondo dinamico, sempre più popolato di giovani, di donne, di competenze, dove s’incontrano la tradizione e la tipicità con la capacità di innovare, diversificare e produrre in modo sempre più sostenibile nella regione italiana con la più ampia superficie coltivata in biologico. Il riconoscimento di Regione europea della gastronomia, perciò, è un’ulteriore occasione per rendere onore alla passione ed al lavoro, per valorizzare quell’identità e quella qualità che caratterizzano i prodotti siciliani, naturali ingredienti di quella dieta mediterranea che più di ogni altra unisce gusto e salute. Un impegno che prosegue ogni giorno per sostenere gli investimenti, la ricerca e l’innovazione, la tutela della tipicità e della qualità, accompagnando le nostre produzioni di qualità alla conquista dei mercati di tutto il mondo – e conclude –. Perché il brand Sicilia, nel mondo, è, e ancora più deve essere, sinonimo di sano, di buono, di unico!"