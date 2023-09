In arrivo il vademecum per le comunità energetiche

Il Gse (la società pubblica per gli incentivi alle rinnovabili) e l’associazione dei Comuni, l’Anci, stanno predisponendo un vademecum per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili. Il vademecum sarà pubblicato nelle prossime settimane, ed è rivolto agli amministratori locali per orientarsi nel mondo dell’autoconsumo e delle Cer. Obiettivo del vademecum, spiega il Gse, è "consentire ai sindaci di mettersi su un percorso proficuo, in attesa che la Commissione sblocchi il Decreto notificato in primavera".