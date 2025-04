Impresoft Univerce. Fusione a tre per un solo leader nell’e-commerce

PARTE DALLE MARCHE un importante progetto di aggregazione di realtà italiane leader nel commercio elettronico. Dalla fusione della marchigiana Cooder che ha sede a Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo e da Webformat e Syscons Interactive è nata Impresoft Univerce, polo di eccellenza di matrice italiana dedicato all’e-commerce. La nuova struttura nasce dalla fusione fra Cooder, Webformat e Syscons Interactive con l’integrazione delle soluzioni proprietarie Highstreet.io e Powngo. Impresoft Univerce riunisce team multidisciplinari, competenze specialistiche e tecnologie proprietarie per affiancare le imprese nel raggiungimento degli obiettivi di business, in un contesto che oggi presenta numerose sfide, sia con la consulenza strategica e operativa sia con i propri servizi. Un ecosistema che unisce le migliori tecnologie sul mercato a soluzioni proprietarie di eccellenza Univerce deriva dalla crasi di due parole: universo ed ecommerce. Si guarda al business come si osservano le stelle, le galassie, lo spazio infinito e in questa operazione di fusione ogni azienda che partecipa rappresenta un pianeta a se, con le sue expertise ed esperienze che insieme alle altre compongono un sistema organizzato, competente e vitale.

A comporre il nuovo ecosistema sono tre aziende che vengono da acquisizioni strategiche fatte da Impresoft nel tempo: Cooder, pioniera nell’adozione di applicazioni Shopify e azienda leader in Italia della tecnologia canadese. Webformat, specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione delle soluzioni eCommerce B2B e B2C su tecnologia Magento (ora Adobe Commerce). E Syscons Interactive, che porta un know-how avanzato nella gestione di progetti Omnichannel Enterprise-scale, grazie a una profonda esperienza in processi complessi, integrazioni e consulenza strategica su scenari internazionali. Univerce S.r.l Su queste realtà si innesta il valore aggiunto portato da soluzioni proprietarie di Impresoft, studiate su misura per le le specifiche esigenze del mercato, che offrono strumenti flessibili, scalabili e facilmente personalizzabili. In particolare, Highstreet.io, piattaforma SaaS per la gestione avanzata dei dati di prodotto, semplifica l’integrazione dei cataloghi di prodotti su marketplace e canali di marketing, supportando brand, rivenditori e agenzie nell’ottimizzazione delle vendite online e Powngo, la prima suite PIM (Product Information Management) e Oms (Order Management System) integrata, sviluppata specificamente per Shopify; soluzione unica e composable che permette di gestire prodotti e ordini in modo centralizzato, ottimizzando l’efficienza dell’eCommerce. Cooder un successo Made in Marche Fondata nel 2012 da tre imprenditori marchigiani – Enrico Zoli, Alessandro Scavella e Paolo Ciminari – con l’obiettivo di creare valore ed eccellenza tecnologica nel territorio, Cooder ad oggi ha sicuramente raggiunto il proprio goal: essere un punto di riferimento italiano nel mondo del digital commerce, posizionamento confermato nel mese di febbraio 2025 diventando una delle pochissime agenzie italiane Shopify Premier Partner.

Dal 2025 infatti, Cooder è entrato nella ristretta cerchia dei Premier Partner di Shopify in Italia, insieme a due sole altre realtà nel nostro Paese. Questo è un importante riconoscimento per il brand elpidiense, ne rafforza la posizione nel settore, conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni digitali all’avanguardia e consolida il suo ruolo di riferimento per le imprese italiane ed europee che vogliono crescere nell’eCommerce. "Questa fusione è una grande occasione - commenta Fabio Arrigoni, ceo di Impresoft Univerce - e Cooder rappresenta uno dei vettori principali per la crescita di questa nuova realtà; è un esempio di come l’autenticità del lavoro svolto in questi anni e il talento che è cresciuto in questo territorio siano un valore aggiunto che continuerà a evolversi e a creare valore grazie alle nuove opportunità che metteremo in campo". "La nascita di Univerce rappresenta un enorme passo in avanti per noi – aggiunge Enrico Zoli (a sinistra nella foto, con Alessandro Scavella e Paolo Ciminari), founder di Cooder – è un’opportunità di crescita sia a livello di struttura, sia a livello di competenza: continueremo a evolvere innovando ogni giorno, mirando con determinazione ai mercati internazionali, verso i quali intendiamo Univerce S.r.l espanderci con decisione. Tutto questo, mantenendo intatto il nostro Dna e stringendo nuove sinergie con i professionisti e le practice di Univerce." Aggiunge Alessandro Scavella, fondatore di Cooder: "Questa fusione ci da l’occasione di strutturare approcci, persone, metodologie e competenze a supporto di progetti internazionali sempre più complessi e sfidanti nello scenario odierno del digital commerce." "Abbiamo sempre creduto in questo territorio - chiude Paolo Ciminari, fondatore di Cooder - dove siamo nati e cresciuti come persone e come professionisti. Continueremo a lavorare in questa terra e per questa terra, le competenze e i talenti non mancano e continueremo a essere un incubatore e acceleratore di professionisti del domani".

Cooder è entrato nella ristretta cerchia dei Premier Partner di Shopify in Italia, insieme a due sole altre realtà nel nostro Paese. Questo è un importante riconoscimento per il brand, ne rafforza la posizione nel settore, conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni digitali all’avanguardia e consolida il suo ruolo di riferimento per le imprese che vogliono crescere nell’e-commerce. Impresoft SpA Impresoft, controllata da Clessidra Private Equity Sgr, è leader nella trasformazione digitale delle aziende e opera con quattro centri di competenza.