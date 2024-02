Impegno green. Beyfin salva i boschi dell’Appennino

PROMUOVERE LA GESTIONE sostenibile dei boschi, contrastare gli effetti più drammatici del cambiamento climatico, migliorare le capacità di assorbimento di anidride carbonica, porre un argine al dissesto idrogeologico e custodire la biodiversità. Sono alcune delle motivazioni che hanno spinto la toscana Beyfin Spa - una delle prime aziende private nel settore energetico, attiva da oltre 65 anni nelle filiere del Gpl, dei carburanti tradizionali, del metano per auto e delle cosiddette ‘attivita` non oil’ (i servizi commerciali connessi alla distribuzione di carburante, come la rivendita di giornali) – ad acquistare 975 crediti di sostenibilità della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano (patrimonio Unesco). L’azienda potrà dare, così, ulteriore concretezza al proprio percorso di sostenibilità, avviato ufficialmente due anni fa con la trasformazione dell’azienda in società benefit. Le società benefit, è bene ricordarlo, sono aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono finalità di beneficio comune e intendono operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni.

Grazie all’acquisto dei crediti di sostenibilità, Beyfin sarà la prima azienda toscana a sostenere una trasformazione profonda del settore forestale appenninico, in particolare nelle province di Lucca, Massa Carrara, Modena, Reggio Emilia e Parma. Nei giorni scorsi l’azienda ha conseguito, a Parma, l’attestato ufficiale dell’acquisto dei crediti nell’ambito del convegno denominato ‘Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici’, promosso da ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) in collaborazione con la regione Emilia Romagna e il parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Con questa operazione Beyfin compenserà parte delle proprie emissioni di anidride carbonica: già nel 2023 l’azienda aveva acquistato i primi 975 crediti di sostenibilità, per un totale di 1950 crediti che rappresentano, di fatto, il riconoscimento economico dell’immenso valore generato dalle foreste. Una tonnellata di Co2 equivalente assorbita costituisce l’indicatore quantitativo principale per la definizione dei crediti di sostenibilità. Per tale ragione, i crediti possono essere utilizzati per compensare le emissioni connesse ai cicli produttivi, quelle emissioni, cioè, che le imprese non sono ancora in grado di ridurre o azzerare. Il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano consente l’acquisto dei crediti di sostenibilità soltanto ad aziende impegnate concretamente in percorsi di transizione ecologica con strumenti concreti. "Beyfin – spiega il Parco in una nota – lo ha dimostrato attraverso molteplici azioni, tra cui la predisposizione del bilancio di sostenibilità, la trasformazione in società Benefit, la strutturazione di un piano di sostenibilità che prevede lo sviluppo di energie ‘green’ con il BioGpl e l’idrogeno, gli investimenti in salute e sicurezza, i continui ammodernamenti delle stazioni di servizio, le azioni di efficientamento degli impianti, l’installazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile, i numerosi progetti a beneficio della comunità locale".

"Proprio la nostra costante attenzione verso le comunità spiega la scelta di sostenere, per il secondo anno consecutivo, il progetto dei crediti di sostenibilità – commenta l’ad del gruppo Beyfin Spa, Beatrice Niccolai (nella foto grande sopra) –. Da sempre, come azienda, crediamo fortemente in iniziative volte a valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e socio-economici del territorio italiano. Sostenere una gestione nuova delle foreste non vuol dire solo maggiore produzione di ossigeno e assorbimento della Co2: significa incrementare, in modo reale e concreto, le funzioni che il bosco svolge per le comunità. Dall’approvvigionamento di cibo, acqua e legname alla regolazione del clima, dalla prevenzione dai fenomeni idrogeologici al rispetto per la vita di piante e animali. Oltre al fatto che il bosco è bellezza e opportunità di conoscenza per grandi e piccini". Beyfin è la prima azienda toscana a credere in questo progetto. "Ci auguriamo, però, di fare da apripista per altre aziende toscane che intendono coglierne gli effetti positivi – spiega ancora Niccolai –. Nei prossimi mesi daremo l’opportunità ai nostri dipendenti di far visita alle foreste dell’Appennino settentrionale che stiamo attualmente convertendo: troviamo che sia una preziosa opportunità di conoscenza e confronto sui temi della biodiversità e del rispetto ambientale. Non ci fermiamo qui: durante il 2024 coinvolgeremo le nostre collaboratrici e collaboratori in attività formative sui valori della sostenibilità. L’appuntamento è a ottobre, a Dynamo Camp, sull’Appennino pistoiese".

Quanto agli obiettivi futuri, l’azienda ha finanziato un programma di ricerca internazionale finalizzato alla produzione su larga scala di biogpl derivante da scarti organici con criteri di economia circolare; inoltre, nell’ambito dei fondi Pnrr, si è aggiudicata il bando per realizzare la stazione di rifornimento di idrogeno verde che sorgerà nell’impianto, già di proprietà Beyfin, in località Le Fosse (Ar), nei pressi del raccordo autostradale Battifolle.