Illva Saronno cresce ancora. Acquisita la ligure Arbore

ILLVA SARONNO HOLDING, multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader internazionale degli alcolici grazie principalmente a Disaronno, "il liquore italiano più bevuto nel mondo", sta proseguendo la sua strategia di ampliamento. L’ultima operazione per linee esterne annunciata nelle scorse settimane riguarda l’acquisizione da parte della controllata Disaronno Ingredients di una quota di maggioranza dell’azienda di distribuzione Arbore, con sede a Genova, che vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore dei semilavorati per gelaterie e pasticcerie artigianali nei territori di Liguria e Piemonte. L’accordo nasce sia in coerenza con la visione strategica di far diventare Disaronno Ingredients e Distributing Excellence il punto di riferimento di eccellenza del settore del gelato artigianale, con l’obiettivo specifico di garantire un servizio sempre di maggiore qualità, controllando tutta la catena del valore fino alla distribuzione finale.

"Sono felice, ma soprattutto orgoglioso e onorato di avere la possibilità di lavorare fianco a fianco con Luigi Rè e la sua famiglia. Luigi è un’icona del nostro settore, un professionista che ha contribuito in modo straordinario alla crescita del mondo del gelato in oltre 30 anni di attività – ha commentato Marco Casol (nella foto in alto), Chief Executive Officer, Disaronno Ingredients annunciando l’accordo con Arbore -. Sono certo che sapremo valorizzare la sua esperienza e conoscenza, che si sommano al patrimonio di competenze di altre autorevoli figure già parte del gruppo Distributing Excellence, come Claudio Grigoletto e Andrea Peruchetti. Insieme, continueremo a innovare e a rafforzare il nostro impegno per l’eccellenza in questo settore straordinario". Per Pietro Macchiarella, Head of M&A and Business Development, Illva Saronno Holding con l’acquisizione di Arbore "proseguiamo lungo il solco, tracciato nel corso degli anni, di acquisizioni di partner distributivi con una lunga e profonda esperienza sul territorio, che ci consente di servire i nostri clienti con maggior efficacia ed efficienza affiancandoli e supportandoli a 360° con un servizio di altissima qualità. Insieme a Vecogel e G&P, Arbore costituisce un ulteriore prezioso tassello nella creazione di un network distributivo consolidato e radicato nel Nord-Italia, che consente a Disaronno Ingredients di essere sempre più vicino e a diretto contatto con il cliente in un mercato altamente frammentato". Illva Saronno Holding è una multinazionale italiana a forte diversificazione strategica di business, e leader nel mondo degli alcolici attraverso Illva Saronno e grazie a Disaronno Originale distribuito in oltre 160 Paesi e con cinque secoli di storia alle spalle ed altri prodotti di grande prestigio quali Disaronno Velvet, Tia Maria, Rabarbaro Zucca, Rump@blic, Engine, Artic Vodka, Isolabella Sambuca e Aurum. Il gruppo produce e commercializza inoltre vini di qualità quali Duca di Salaparuta, Corvo e Florio.

Fa anche parte del gruppo Disaronno Ingredients, azienda con presenza in Italia e nel mondo nel settore dei semilavorati per gelato, dei preparati per la pasticceria, dei prodotti bakery e dei prodotti di servizio per la gelateria che ha acquisito la maggioranza di Alvena e G&P società presente nel settore con prodotti vegani di alta qualità. Inoltre la distilleria Royal Oak per la produzione e commercializzazione di The Busker, Whiskey Irlandese, la distilleria di Sagamore Spirits a Baltimora e la Distilleria Artigianale Albedo con il brand Strada Ferrata di cui Illva Saronno Holding detiene il 20% consolidando il suo impegno nel mondo del Whisky. La partecipazione in Yantai Changyu Group in Cina e la Joint Venture con Modi Group in India che in poco più di 10 anni ha raggiunto la leadership nel segmento Superpremium del Whisky Indiano, completano la panoramica delle attività del gruppo. Illva Saronno Holding impiega oltre 700 dipendenti in 30 società controllate in Italia e all’estero. In particolare Disaronno Ingredients è l’asset strategico di Illva Saronno Holding nel settore dei semilavorati per gelato, dei preparati per la pasticceria, dei prodotti bakery e dei prodotti di servizio per la gelateria.

Disaronno Ingredients rappresenta oggi una realtà unica ed integrata, che si pone tra le prime del settore dei semilavorati per gelato artigianale in Italia e presente nei principali mercati internazionali con organizzazioni commerciali dirette nei principali paesi, come Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Polonia e capace di porsi sul mercato come interlocutore unico, in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, mantenendo le peculiarità dei diversi brand che ne fanno parte: Anselmi 1892, Stella, Montebianco, Chiaravalle, Eurobisco e Selection.

Da sempre alla ricerca dell’eccellenza con l’obiettivo di fornire un servizio reale ai professionisti del settore alimentare. I poli produttivi sono ad Altavilla Vicentina (VI) e a San Giuliano Milanese (MI) per la divisione ingredienti per gelato e a Chignolo Po (PV) per la divisione prodotti da forno. Il progetto Distributing Excellence, infine, è la nuova soluzione di Disaronno Ingredients in ambito wholesale e cash&carry per rispondere prontamente a tutte le esigenze del mercato. Insieme ai molteplici partner si mettono a disposizione l’esperienza e la cultura internazionale acquisita negli anni, con un’organizzazione nazionale, per fornire un servizio regionale dedicato.