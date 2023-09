Il Waterfront di Levante già protagonista

LO SLOGAN della 63esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova è ‘Sea More’: un gioco di parole che intende enfatizzare il modo in cui la location sta cambiando volto, grazie al progetto iconico sul Waterfront di Levante, plasmato dall’architetto Renzo Piano. Come altri progetti attualmente in corso di realizzazione, quello sul nuovo waterfront dimostra come Genova sia una città in forte evoluzione, sempre più aperta al mondo, sostenibile e con lo sguardo proiettato al futuro. Ciò grazie principalmente alla collaborazione tra pubblico e privato, instaurata per permettere al territorio di cogliere tutte le opportunità di sviluppo e crescita economica di una regione storicamente votata alla portualità, alla nautica e al turismo.

Il cantiere si chiuderà nel 2024, ma già da questa edizione le aree strategiche per il progetto del Salone Nautico sono pienamente fruibili. La recente apertura dei canali navigabili, la realizzazione della spettacolare isola in cui è situato il Padiglione blu e le nuove banchine espositive consentiranno di usufruire, da quest’anno, di 150 ormeggi in più (250 a regime) che, in termini di spazio espositivo complessivo, si traducono in un incremento pari a circa il 15%. Da render il progetto si è trasformato in realtà, restituendo più mare al Salone Nautico. I cinque segmenti merceologici del Salone – Yacht e Superyacht, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea – si integrano perfettamente all’interno del nuovo layout, regalando un’esperienza completa e coinvolgente. Ma il Salone Nautico non è soltanto una piattaforma espositiva: è un luogo di confronto tra istituzioni e stakeholders, un contenitore di formazione e aggiornamento degli operatori, con oltre 120 convegni, workshop, seminari, presentazioni su temi quali innovazione, sostenibilità, lavoro, evoluzione tecnologica. Uno spazio in cui le eccellenze del Made in Italy si contaminano reciprocamente e danno vita a un ambiente unico, capace di esaltare l’importanza delle relazioni.

Sostenibilità, innovazione e design sono i temi centrali della quarta edizione del Design Innovation Award 2023, il riconoscimento istituito da Confindustria Nautica e dalla partecipata ‘I Saloni Nautici’ per promuovere l’eccellenza della nautica da diporto presente al Salone Nautico. La premiazione dei vincitori delle 10 categorie è il 22 settembre. M.D.F.