Il traguardo di Bike-room: "Vogliamo essere leader nel cycling"

DOPO AVER GIÀ RACCOLTO l’interesse del mercato con un round da 500.000 euro nel 2023, Bike-room, realtà italiana che sta rivoluzionando il mondo della vendita di biciclette di alta gamma ha annunciato la chiusura di un nuovo round di investimento da 3 milioni di euro. L’operazione è stata sottoscritta dal fondo Azimut Elfit – venture capital – ALIcrowd 1, che aveva già investito nei precedenti round, Vesper Holding e altri investitori con l’obiettivo di sostenere la forte crescita della piattaforma e scalare l’infrastruttura commerciale e tecnologica. Fondata da Matteo Maruzzi e Denis Moretti (nella foto accanto rispettivamente a sinistra e a destra), Bike-room si è affermata come la piattaforma di riferimento per acquistare biciclette da corsa, gravel e mountain bike nuove o usate, garantite e certificate. Con una community in rapida espansione di appassionati e un network di negozi partner in tutta Europa, l’azienda punta a diventare il più grande marketplace globale per biciclette premium. Al centro della visione di Bike-room c’è la ferma intenzione di costruire la piattaforma attorno a valori distintivi (qualità, tracciabilità, trasparenza), creando un punto di riferimento che va oltre la semplice transazione, per offrire un’esperienza unica e di valore a ogni ciclista.

I fondi raccolti verranno destinati a tre priorità strategiche: espansione internazionale con l’ingresso in nuovi mercati, potenziamento della piattaforma per migliorare l’esperienza utente e e crescita del team attraverso il rafforzamento delle aree chiave. "Bike-room cresce perché risolve problemi reali e strutturali del mondo del cycling - spiega Matteo Maruzzi, co-founder e CEO - digitalizziamo i processi di vendita dei negozi specializzati, uniamo un mercato frammentato e offriamo un’esperienza d’acquisto premium per il cliente finale. Puntiamo su servizio, packaging ed esperienza utente a un livello che il settore non aveva mai visto prima".

"Questo investimento apre un nuovo capitolo per Bike-room. Il supporto degli investitori ci dà la spinta per accelerare nella visione di diventare il punto di riferimento globale per chi cerca bici di qualità, certificate e tracciabili - aggiunge il co founder Denis Moretti - Il nostro obiettivo è chiaro: rendere l’acquisto di una bici premium semplice, sicuro e accessibile a ogni ciclista, ovunque nel mondo". Guido Bocchio, Head of VC di Azimut Libera Impresa SGR Spa che gestisce in delega il fondo AZIMUT ELTIF – venture capital – ALIcrowd 1, spiega perché è stata scelta la piattaforma.

"In un mercato italiano della bici in evoluzione riteniamo fondamentale la presenza di un player come Bike-room, leader digitale nel settore, capace di supportare il comparto con soluzioni di digitalizzazione e automazione per i rivenditori, oltre a offrire un canale strategico per l’export di brand e venditori. Con questo round, confermiamo il nostro terzo investimento nella società, fiduciosi nella visione e nelle capacità dei fondatori, Matteo e Denis, di guidare la crescita futura". Con questo round, Bike-room porta il totale raccolto a 3,5 milioni euro e si prepara a una fase di forte espansione in vista della stagione ciclistica 2026. "Bikeroom nasce nel 2020 da una necessità concreta che abbiamo vissuto in prima persona - hanno spiegato i fondatori – con il mercato delle biciclette di alta gamma era ancora dominato da dinamiche offline, spesso caotiche, non trasparenti e poco sicure, soprattutto nel mondo dell’usato. I canali digitali esistenti non offrivano alcuna garanzia sull’autenticità del prodotto o sull’affidabilità dei venditori. Abbiamo deciso di colmare questo vuoto costruendo una piattaforma che combinasse la qualità e la selezione di un negozio specializzato con l’accessibilità e la portata globale dell’online. Volevamo rendere semplice e sicuro acquistare (o vendere) bici da strada e gravel di fascia alta, con certificazione di autenticità, pagamenti garantiti, logistica gestita e supporto post-vendita". Dopo i primi mesi di sviluppo e test è stata lanciata la prima versione della piattaforma nella primavera del 2020.

"Il modello ha avuto fin da subito una buona trazione tra ciclisti esperti, collezionisti e rivenditori. Nel 2023 abbiamo chiuso il primo round di investimento, che ci ha permesso di rafforzare il team, potenziare la logistica e ampliare la rete di venditori certificati. Nel 2024 è iniziata la fase di espansione internazionale, con clienti in oltre 50 paesi e una crescita importante sia in ambito B2C che B2B. Abbiamo chiuso un nuovo round da 3 milioni di euro con investitori come ALIcrowd (Gruppo Azimut) e Vesper Holding, per consolidare la nostra posizione come piattaforma di riferimento in Europa. Abbiamo superato le 10.000 biciclette vendute, e continuiamo a crescere in doppia cifra ogni anno. Uno dei momenti più iconici è stata la vendita di una bici ufficiale del Team UAE, appartenuta a Tadej Pogacar, a un collezionista americano: un esempio perfetto del tipo di storie che passano da Bikeroom, dove ogni bici ha un’identità, una storia, un valore unico. Nel tempo abbiamo servito manager di grandi aziende, calciatori di Serie A, cantanti noti e importanti collezionisti internazionali. Alcuni preferiscono rimanere anonimi, ma ciò che accomuna molti dei nostri clienti è la passione profonda per il ciclismo e la fiducia nel nostro servizio. La nostra missione è semplice: metterti la bici dei tuoi sogni a portata di mano. Crediamo nell’offrire biciclette di livello mondiale a prezzi accessibili, rendendo più semplice per tutti provare la gioia del ciclismo premium.Unisciti a noi in un viaggio in cui fiducia, qualità e convenienza si incontrano".