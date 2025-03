Il telepedaggio. Così è cambiata la mobilità auto

NEGLI ULTIMI ANNI la mobilità aziendale e privata ha subito un profondo cambiamento, spinto dalla necessità di soluzioni integrate e digitalizzate. Ma anche dal valore della sostenibilità. In scia a questa direzione il gruppo Unipol ha dato vita a diversi ecosistemi di servizi con l’obiettivo di offrire un unico punto di contatto per una gestione completa e innovativa della mobilità.

Nell’ambito degli ecosistemi Mobilty e Tech&Pay operano realtà come UnipolRental (noleggio a lungo termine), UnipolGlass (riparazione e sostituzione cristalli auto) e UnipolTech, società tecnologica orientata all’innovazione e focalizzata su telematica e telepedaggio, che poco più di due anni, dopo la liberalizzazione del settore imposta dall’Europa, ha lanciato sul mercato il servizio di telepedaggio UnipolMove, fondamentale per offrire un’alternativa competitiva. "Con l’introduzione di UnipolMove – spiega Francesco Maldari (nella foto), amministratore delegato UnipolTech – Unipol ha portato una ventata di innovazione, offrendo un servizio efficiente, digitale e accessibile. Grazie a una strategia centrata sulla semplicità d’uso, UnipolMove permette di pagare i pedaggi in modo rapido e sicuro, con il supporto di un’App intuitiva e una gestione completamente digitale".

L’adozione del servizio è stata rapida: a tre anni dal lancio, UnipolMove ha superato i 2 milioni di dispositivi attivi nel settore del trasporto retail (escluso quindi quello professionale su gomma) gestendo 95 milioni di transiti autostradali nel 2024. La sfida, aggiunge Maldari, si gioca non solo sul costo del servizio, per cui l’offerta di UnipolMove risulta competitiva, ma anche sul livello qualitativo.

Oltre ad ampliare il servizio di telepedaggio anche al mondo dei parcheggi in struttura per cui UnipolMove vanta già circa 250 accordi con i parking delle principali città italiane e di aeroporti e stazioni, e l’uso dell’App per i pagamenti delle cosiddette strisce blu in 500 Comuni, presto proporrà ulteriori soluzioni innovative. Come, anticipa sempre l’ad di UnipolTech, la possibilità di pagamenti con il dispositivo di telepedaggio (nella foto sopra) anche con le carte di credito e non solo la domiciliazione bancaria e il lancio di un unico dispositivo, da applicare al parabrezza della vettura, che svolga sia le funzioni di telepedaggio sia di black-box. La "scatola nera" che registra i comportamenti della vettura e del conducente rendendoli disponibili per personalizzare la polizza a Unipol, geolocalizzare il veicolo e fornire informazioni preziose in caso di incidente. Unipol è la compagnia leader nel settore delle black box con circa 4 milioni di scatole installate e lo vuole diventare anche per le nuove Green Box.