Il supercashmere di Manrico Spa entra a far parte di holding Hind

IL CASHMERE VOLA e viene apprezzato in tutto il mondo. HModa (Holding Moda Moda) – controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy” – ha acquisito il 60% di Manrico S.p.A., realtà leader nel settore della produzione di capi in cashmere di altissima qualità. Con questa nuova operazione HModa amplia ulteriormente il proprio know-how distintivo, rafforzando la propria offerta con una nuova realtà rappresentativa dell’eccellenza del Made in Italy, con un importante posizionamento nel segmento della maglieria e dei tessuti in cashmere di alta gamma e importanti collaborazioni attive con le principali maison del lusso.

Fondata nel 1993 a Perugia, il Cashmerificio Manrico S.p.A. è riconosciuto per l’impiego di una selezione esclusiva di materia prima e la realizzazione di filati finissimi, raggruppati sotto il nome di ’supercashmere’, che assicurano una qualità unica in tutte le tipologie di impiego: maglia, jersey e tessuto. Negli anni, l’azienda ha costruito una solida rete di relazioni con tutti i fornitori lungo la filiera, grazie a un approccio verticale alla produzione, gestendo ogni fase del ciclo produttivo, dalla raccolta della materia fino al prodotto finito. Con un impianto produttivo di 6.500 mq e un organico di 55 dipendenti, Manrico S.p.A. ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 10,6 milioni di euro. A seguito di questa operazione, Manrico S.p.A. entra a far parte della Business Unit Abbigliamento del Gruppo HModa, potenziando così l’offerta del Gruppo nel segmento “maglieria” con produzioni di alta qualità.

Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind, ha dichiarato: "L’ingresso di Manrico S.p.A. segna un importante sviluppo nel percorso di HModa votato alla valorizzazione delle eccellenze Made in Italy. Inoltre, tale operazione riveste un ruolo strategico perché ci consente di qualificare il nostro posizionamento in un segmento di mercato di altissimo valore, come quello della maglieria in cashmere. Grazie al proprio know-how distintivo e alla filosofia produttiva focalizzata sulla filiera, Manrico S.p.A. sarà in grado di ampliare e diversificare la nostra offerta di alta gamma destinata alle più importanti maison del lusso nazionali e internazionali".

Soddisfatto Manrico Calzoni, fondatore di Manrico S.p.A.: "Entrare a far parte di HModa rappresenta una straordinaria opportunità per il Cashmerificio Manrico. La visione e le risorse del Gruppo HModa ci permetteranno di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita, innovazione e tracciabilità della filiera, nel rispetto della tradizione e qualità assoluta. Siamo quindi entusiasti di fare il nostro ingresso nel Gruppo, attraverso il quale potremo offrire prodotti di cashmere di eccellenza ad un network importante e strutturato come quello di HModa".

HModa è stata assistita dagli avvocati Gabriele Ramponi e Graziano Cucchi dello Studio Gianni & Origoni in qualità di advisor legali, la due diligence è stata curata da EY per gli aspetti finanziari e fiscali, con un team accounting composto da Andrea Eronidi e Laura Branda, un team tax formato da Cristiano Margheri e Niccolò Puosi, mentre lo studio Bertacco Recla & Partners si è occupato degli aspetti legali e giuslavoristici, con un team composto dagli avvocati Carlo Periti e Beatrice Simeone. Per la due diligence ambientale HModa è stata assistita dal Team IISG srl – UL Solutions, coordinato da Miriam Cireddu. Manrico S.p.A. è stata assistita dall’avvocato Luca Pellicano in qualità di advisor legale, Auxesiscounseling srl in qualità di advisor finanziario e da Massimo Bugatti e Francesco Orlandi in qualità di advisor contabile-fiscale.

Fondata a Torino nel 2011, Hind è una holding company che investe nei settori di eccellenza del Made in Italy, con l’obiettivo di favorire processi di crescita, attraverso progetti di aggregazione e di internazionalizzazione. Gli investimenti di Hind attualmente sono organizzati nelle seguentisubholding tematiche operanti in settori che sono espressione dell’eccellenza e dell’unicità italiana: HModa (fashion), Holding Parts (ricambi per settore automotive), Holding Motion (robotica) e un progetto agricolo (settore CEA-agricoltura in ambiente controllato).

Costituita ad ottobre 2017, HModa è un progetto industriale promosso da Hind SpA, holding company dedicata all’investimento nel capitale delle PMI italiane, con l’obiettivo di favorire processi di crescita, attraverso progetti di aggregazione e di internazionalizzazione. Con un fatturato consolidato a fine 2023 di più di 300 milioni di euro e una manodopera specializzata di circa 1.500 addetti, HModa è un polo di eccellenza attivo in tutti i segmenti della filiera italiana della moda. L’azienda opera attraverso 19 società partecipate, tra cui Uno Maglia (abbigliamento in jersey), Alex&Co. (capi di abbigliamento in pelle), RBS (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), GAB (pelletteria), Project (denim), Valmor, Dema e Alinea (calzature), Famar (abbigliamento uomo donna), Rilievi e PuntoArt (embellishment e ricamo), Seriscreen (serigrafia e stampa su pelle e tessuti), Manrico (lavorazioni cashmere), Fustellificio Toscano (fustelle e lavorazioni speciali su pelle), Beste (produzione tessuti e abbigliamento), Lanificio Arca (tessitura a navetta di lana e cashmere), Taglionetto ed Emmetierre (piccola pelletteria), con un portafoglio clienti che annovera i più importanti brand del lusso a livello internazionale.