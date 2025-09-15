Il sostegno di Bper: "Alto potenziale"

"LA NAUTICA RAPPRESENTA un comparto ad alto potenziale, di particolare interesse per Bper, e vogliamo accompagnarne lo sviluppo". Luigi Zanti, direttore Regionale Liguria e Piemonte Bper Banca, spiega le ragioni della presenza della banca al Salone Nautico di Genova.

Perché questo interesse per la nautica, dottor Zanti?

"Si tratta di uno dei settori di eccellenza del Made in Italy, con un forte impatto economico, occupazionale e di innovazione che coinvolge un’ampia filiera: cantieri, componentistica, refitting, turismo nautico, portualità e servizi. Per noi, che vogliamo accompagnare lo sviluppo del tessuto economico e produttivo del Paese, la nautica è quindi un settore che va seguito con una particolare attenzione, anche in considerazione delle sue peculiari caratteristiche che richiedono un approccio mirato".

Avete creato strutture ad hoc per il comparto? "Nell’ambito della nostra divisione di Corporate & Investment Banking dal 2023 abbiamo creato un hub dedicato alla Blue Economy, nel perimetro del servizio di Finanza Strutturata, con specialisti che da Milano e Genova operano in tutta Italia. Offriamo un servizio che ha caratteristiche di unicità nel panorama bancario nazionale, rivolto al mondo marittimo e della logistica nel suo complesso, di cui in particolare supportiamo le principali aziende per finanziamenti dei cantieri e investimenti infrastrutturali".

Quali esigenze finanziarie coprite nell’ambito del sostegno alla nautica?

"Le aree di intervento di Bper si estendono dal front end della grande industria nautica e marittima a tutto l’indotto ad esse collegato, indotto caratterizzato spesso anche da una prossimità territoriale e che costituisce quindi un vero e proprio ecosistema ed una risorsa fondamentale per diverse regioni costiere, tra cui la Liguria".

Tutto questo a vantaggio solo delle grandi aziende?

"Assolutamente no. Puntiamo a valorizzare non solo le eccellenze rappresentate dai grandi player, ma anche quella vasta platea di operatori industriali con grande livello di specializzazione di dimensione anche medio-piccola. Accompagniamo le Pmi della nautica finanziandone la filiera".

Giorgio Costa