Lunedì 27 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Made in Italy
Il sostegno alle pmi dei maestri artigiani
27 ott 2025
LETIZIA MAGNANI
Made in Italy
Il sostegno alle pmi dei maestri artigiani

IL DISTRETTO ORAFO ITALIANO, e in particolare quello di Arezzo, è uno dei simboli dell’eccellenza manifatturiera del nostro Paese. Il...

IL DISTRETTO ORAFO ITALIANO, e in particolare quello di Arezzo, è uno dei simboli dell’eccellenza manifatturiera del nostro Paese. Il comparto vale oltre 15 miliardi di euro e rappresenta, con Arezzo in testa, una delle colonne portanti del Made in Italy nel lusso e nella gioielleria. Per sostenere il rafforzamento competitivo sul mercato interno e sui mercati esteri delle imprese del settore, Simest mette a disposizione un’offerta integrata di strumenti che va dal supporto alla competitività delle esportazioni alla partecipazione a fiere, agli investimenti in innovazione e sostenibilità, fino agli investimenti all’estero.

"La gioielleria italiana è tra i settori più rappresentativi del nostro Made in Italy: un comparto che unisce creatività, precisione artigianale e capacità di innovazione. Il distretto orafo di Arezzo, con le sue imprese fortemente orientate all’export, è un esempio emblematico di questa eccellenza – spiega Carolina Lonetti, Direttore Export e Finanza Agevolata di Simest –. Simest è al fianco delle aziende del settore per sostenerle sia negli investimenti in Italia sia nella crescita internazionale, mettendo a disposizione strumenti di finanza agevolata, export credit e partecipazioni nel capitale. Attraverso queste leve supportiamo non solo le realtà più strutturate, ma anche le piccole e micro imprese artigiane – autentico fiore all’occhiello della creatività e del saper fare italiani – e ne accompagniamo la crescita anche sul piano delle competenze e della formazione manageriale.

Tramite gli strumenti di finanza agevolata, negli ultimi tre anni Simest ha supportato 50 imprese del settore per 20 milioni di euro, sostenendole negli investimenti in innovazione e sostenibilità e finanziando la partecipazione a fiere di settore di carattere internazionale.

"Un approccio che oggi – continua Lonetti – si rafforza ulteriormente grazie al progetto ‘Filiere d’Impatto’, realizzato con i principali champions nazionali per valorizzare le catene del valore del Made in Italy e sostenere le PMI che ne fanno parte, promuovendo innovazione e competitività lungo tutto il sistema produttivo. L’obiettivo è far sì che distretti come quello di Arezzo continuino a essere protagonisti della crescita e ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo".

Le.Ma.

