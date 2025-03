Il software smaschera le transazioni sospette

PUNTA A CRESCERE Mopso, startup nata a Milano nel 2021 dall’esperienza dei founder, un ex Banca d’Italia, Andrea Danielli, e un imprenditore come Enrico Fagnoni, con l’obiettivo di offrire a banche e finanziarie una piattaforma software modulare per la prevenzione del riciclaggio di denaro. I prodotti di Mopso utilizzano il web semantico e l’identità digitale per semplificare i processi di compliance. In particolare, il software Brain identifica transazioni sospette e clienti a rischio integrando milioni di informazioni da fonti interne arricchite con dataset e Open Source Intelligence, mentre i suoi algoritmi effettuano ricerche di profili a rischio e analisi di rete di connessioni. Amlet rende i dati di adeguata verifica "portabili" e riutilizzabili all’interno di un ecosistema di intermediari, dopo averli tradotti in credenziali verificabili. In tal modo le procedure di onboarding vengono semplificate e predisposte per l’uso dell’European digital identity wallet. La società, che ha appena concluso un aumento di capitale da un milione di euro, sottoscritto da Apside – la joint venture di investimento paritetica partecipata da Intesa Sanpaolo e Zest Spa – e da Fin+Tech – il programma della Rete Nazionale Acceleratori di Cdp Venture Capital dedicato al fintech e all’insurtech – con un investimento follow-on e un investimento ulteriore da parte di Centro Istruttorie, società appartenente a Moltiply Group, vanta tra i suoi clienti banche e SGR.

Mopso è attiva anche nel campo della ricerca, tanto da aver vinto un bando in Lussemburgo per il progetto Pamla, che prevede l’uso di High Perfomance Computing per addestrare rapidamente algoritmi di machine learning innovativi. "Ci stiamo già adoperando per creare le giuste sinergie commerciali e industriali, auspichiamo di poter rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo con il supporto di partner strategici, mentre con la galassia Moltiply Group vediamo già molteplici aree di concreta collaborazione", dice Andrea Danielli (nella foto, col suo team), ad di Mopso. Le soluzioni tecnologiche di Mopso, RegTech attiva nel settore dell’antiriciclaggio e della prevenzione dei crimini finanziari, lavorano sull’automazione dei processi di compliance per rilevare transazioni sospette in tempo reale.

Le. Ma.