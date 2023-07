Il sistema di navigazione che fa volare il mondo Due aerei su tre lo usano per decollo e atterraggio

A LIVELLO MONDIALE, due aerei su tre oggi decollano e atterrano usando tecnologie Thales e il 60% dei sistemi di navigazione aerea sono realizzati da Thales Italia. Che, nel mercato dell’aerospazio, è centro di competenza del gruppo per le apparecchiature di aiuto alla navigazione aerea. Thales produce sistemi per il controllo del traffico aereo di bordo e a terra (civile e militare), progetta installa e fornisce il supporto post-vendita delle apparecchiature di bordo dei velivoli e offre, inoltre, apparati di radio-assistenza per la navigazione aerea. Una produzione che nel nostro Paese riguarda gli stabilimenti di Gorgonzola (Milano) e Vergiate (Varese). E proprio a Gorgonzola, lo scorso novembre, è stata inaugurate la rinnovata sede, dopo l’ottimizzazione che ha permesso di accogliere un numero doppio di lavoratori e diventare l’unico sito in Europa per le attività nel campo dell’aiuto alla navigazione aerea dell’azienda.

La ristrutturazione ha reso possibile l’unificazione a Gorgonzola delle attività NAS (Navigation Aids & Non-Radar Surveillance) finora divise tra la sede italiana e quella in Germania. Del resto il sito di Gorgonzola è da tempo centro di competenza mondiale per l’aiuto alla navigazione e la sorveglianza non radar, servendo clienti in 170 Paesi del mondo. L’ottimizzazione della sede ha permesso la creazione di 122 nuovi posti di lavoro, che si aggiungono alle 110 risorse già presenti, portando a un sostanziale raddoppio degli occupati. L’assunzione delle nuove risorse ha riguardato in particolare il campo ingegneristico (46 unità), soprattutto ingegneria dei sistemi, specialisti hardware e software e nuove professionalità come Scrum master e Cybersecurity engineers, ma anche manager Bids and projects (30 risorse) e Strategic and operative services (27 addetti), che si sono affiancati ai collaudati tecnici esperti già presenti in Italia. Ad oggi nel sito di Gorgonzola operano addetti di 13 nazionalità, rispetto alle sole 2 nazionalità presenti fino al 2019. La componente femminile rappresenta il 26% del personale rispetto al 15% nel 2019.

Il nuovo layout del sito ha permesso di adeguare la struttura alle esigenze della filosofia dello smart working. I principi alla base della gestione del lavoro all’interno della sede sono infatti improntati ai nuovi modelli come work-life integration, lavoro per obiettivi, flessibilità, change management, distribuzione dei team in cluster. Nonostante il notevole aumento del personale e il conseguente incremento delle ore lavorate, l’indice di impatto ambientale calcolato in equivalenti kg di CO2 per oreuomo lavorate si è ridotto da 0,211 circa del 2021 a 0,154 circa del 2022.

Sempre nell’ambito della sicurezza aeroportuale, Thales si era aggiudicata a marzo 2022 il contratto per aumentare l’efficienza operativa degli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate. Un contratto con il gruppo di gestione aeroportuale Sea (Società per azioni esercizi aeroportuali) per fornire una soluzione basata su una piattaforma digitale innovativa per supportare l’aumento dell’efficienza delle operazioni. La piattaforma digitale analizza grandi quantità di dati operativi e permetterà al personale di reagire in modo più efficace a eventi non pianificati.

Achille Perego