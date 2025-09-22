Il "saper fare" marchigiano esportato nel mondo

LA STORIA DEL PASTIFICIO Vincenzo Spinosi affonda le sue radici agli inizi del Novecento e si intreccia con uno dei prodotti tipici della tradizione gastronomica marchigiana: i maccheroncini di Campofilone. "Dal 1933 ci impegniamo a conservare la tradizione del nostro territorio – sottolinea Vincenzo Spinosi (sopra nella foto) – per preservare il gusto autentico della pasta fatta in casa. Trafilata in bronzo, ingredienti selezionati, uova fresche ancora rotte a mano ed essiccazione lenta sono i fattori che permettono di realizzare un prodotto che trattiene meglio i condimenti e conserva tutte le sue caratteristiche organolettiche". Risale al 1960 l’apertura del primo laboratorio a Campofilone, nel fermano, destinato alla produzione artigianale dei maccheroncini. Inizia così la commercializzazione e la diffusione di un prodotto fino ad allora limitato ad un consumo domestico.

Quali sono le altre tappe fondamentali della storia dell’azienda?

"A partire dall’inizio degli anni ‘70 furono inaugurati alcuni punti vendita con annesso laboratorio che ci hanno permesso di realizzare una struttura retail dove controlliamo l’intera filiera dalla produzione alla commercializzazione. Gli anni 2000 coincidono con la creazione di un nuovo formato di pasta, gli Spinosini, dedicati ai miei figli Marco e Riccardo. Nasce così un vero e proprio marchio che conquisterà notorietà nel mondo. Gli Spinosini, ad esempio, vengono serviti a Papa Giovanni Paolo II durante la visita a Loreto preparati dallo Chef Roberto Cingolani".

Molti sono i riconoscimenti che ha avuto la sua azienda grazie alla qualità della vostra produzione, giusto?

"Nel 2010 a Cannes abbiamo ricevuto il premio internazionale ’Five Stars Diamonds Awards’ per le grandi eccellenze enogastronomiche, conferito dall’American Academy of Hospitality and Sciences fondata da Ronald Trump. Nel 2015 veniamo scelti come Testimonial delle Marche nel Mondo all’Expo di Milano, quale eccellenza del sistema produttivo della Regione Marche. La storia si è ripetuta poi a Dubai nell’edizione dell’Expo del 2020, e di recente con l’Expo 2025 a Osaka, nella prestigiosa cornice del Padiglione Italia. L’evento si è svolto all’interno della mostra ’Ars: tradition and innovation’, un viaggio tra cultura, maestria artigianale e innovazione tecnologica".

Il ’saper fare’ marchigiano è alla base del successo dell’azienda?

"Certamente, è importante sottolineare, a mio avviso, l’importanza del valore del territorio. A tal proposito nel 2013 essendo il presidente dell’associazione dei Pastai di Campofilone ho avuto l’onore di firmare l’atto di riconoscimento dell’Unione Europea del marchio I.G.P. per i Maccheroncini di Campofilone".

Qual è il segreto di questo prodotto?

"Il segreto sta nella sua semplicità. Le donne di Campofilone iniziarono a realizzare questo tipo di pasta sfidandosi tra loro per cercare di capire chi era in grado di farli più sottili. Cuociono in un minuto e assorbono il sugo quasi tre volte il loro peso. Sono così sottili che una modica quantità (due etti e mezzo) è sufficiente per quattro persone. Le persone rimangono meravigliate perché non scuociono. La lavorazione è manuale. Da noi le uova si rompono rigorosamente a mano e poi i maccheroncini vengono messi sul dorso di una lama di un coltello e successivamente vengono adagiati su un foglio di carta bianca che diventa il loro imballo tradizionale".

Lei ha avuto il merito di portare, e far conoscere, i Maccheroncini di Campofilone in tutto il mondo.

"Dovunque vado mi faccio accompagnare da chef importanti. Abbiamo organizzato degustazioni insieme agli chef del Danieli, del Gritti oltre al Casinò di Venezia, al Palace di Saint Moritz. Prima del 2000 i maccheroncini al nero di seppia, sono stati addirittura serviti anche a bordo del concorde".

Questo vi ha permesso di conquistare nuovi mercati internazionali?

"Attualmente la nostra azienda esporta negli Usa, Asia principalmente Cina e Hong Kong, Svizzera, Belgio, Malta, Francia, Spagna, Canada, Germania, Inghilterra e Dubai".

L’azienda sta realizzando anche il passaggio generazionale?

"Dal 2004 mio figlio Marco è entrato in azienda e attualmente ricopre la carica di amministratore e della compagine sociale fa parte anche suo fratello Riccardo".

Quali sono i programmi di sviluppo dell’azienda?

"Nel 2019 è nata la nuova linea Zero+, la prima pasta all’uovo con farina di lenticchie rosse, per chi ama fare sport ed è particolarmente attento alla propria linea. Prodotto biologico con un alto contenuto di proteine e di fibre. Zero+ è la linea di alimenti funzionali, pensata per atleti e per pazienti affetti da malattie metaboliche. E’ nata dalla collaborazione con il professor Fabrizio Angelini, endocrinologo e presidente della Sinseb, è una specialità senza glutine, ad alto contenuto di fibre e proteine. Tutti i prodotti della linea sono realizzati seguendo un’apposita filiera, e rispettando le tradizioni che da sempre contraddistinguono il nostro pastificio: uova da galline allevate con mangimi non Ogm, rotte a mano, lavorazione con farine di mulini certificati, estrusione lenta della pasta con essiccazione di 24 ore. Grazie ai carboidrati complessi delle farine di legumi, insieme a un buon numero di proteine vegetali, garantisce un minor impatto sulla glicemia e sulla secrezione insulinica".