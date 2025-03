Il salumificio . Fratelli Riva tra innovazione e tradizione

PASSIONE per la tradizione, fiducia nell’innovazione. È questo il claim del salumificio Fratelli Riva S.p.A., fondato nel 1969 dai fratelli Luciano e Umberto Riva, una realtà di riferimento nel settore dei salumi italiani, con una gestione familiare giunta oggi alla seconda generazione. Alla guida, Giuseppe Riva come amministratore delegato (nella foto in alto) affiancato dai fratelli Letizia (responsabile qualità), Chiara (marketing) ed Enrico. Da oltre cinquant’anni, l’azienda coniuga tradizione e innovazione, mantenendo saldi i valori che l’hanno resa un punto di riferimento per la produzione di salumi di alta qualità, sia per il mercato nazionale che internazionale. La mission è quella di offrire prodotti di alta qualità al giusto prezzo, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità, alla salute e alla trasparenza della filiera.

Dal 2017, il Salumificio Fratelli Riva – 160 dipendenti diretti più 70 nell’indotto con stabilimento a Molteno (Lecco) – si distingue per la scelta pionieristica di commercializzare prodotti realizzati con carni di suini e avicoli allevati senza l’uso di antibiotici fin dalla nascita. Questa linea, che include il prosciutto cotto Maialino d’Oro Alta Qualità e carni bianche di pollo e tacchino, rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità, il benessere animale e la salute pubblica. L’azienda si avvale della collaborazione con filiere certificate di eccellenza, come la filiera suina olandese KDV, e, ove possibile, con allevatori italiani che garantiscono gli stessi standard rigorosi. L’impegno per la sostenibilità si riflette anche nell’uso di packaging realizzati con materiali riciclati e riciclabili.

Fratelli Riva produce referenze private label fin dagli albori della sua attività, mostrando una forte vocazione per la collaborazione con la grande distribuzione. Questo approccio ha permesso all’azienda di consolidare rapporti basati sulla sinergia, valorizzando sia le strategie di marketing delle insegne sia le proprie capacità produttive e di servizio. Le richieste principali delle insegne si concentrano su elementi chiave come la sostenibilità e il benessere animale. L’azienda è in grado di soddisfare queste esigenze grazie a un unico sito produttivo con un know-how tutto italiano, che garantisce un controllo rigoroso sulla qualità.

Ad oggi, la produzione per private label rappresenta il 70% del fatturato, con una quota export pari al 4% del totale, distribuita principalmente in Svizzera, Austria e in alcuni paesi dell’Europa dell’Est, come Romania, Albania e Croazia. Il fatturato dell’azienda ha raggiunto i 112 milioni (bilancio 2023-2024) e, per quanto riguarda le vendite, i canali di destinazione sono per l’80% la Gdo e per il restante 20% grossisti, HO.RE.CA e dettaglianti. Fratelli Riva opera nel rispetto di rigorosi standard di qualità e sostenibilità, vantando le certificazioni Haccp, Brcgs, Ifs, Kiwa, Ecosense e Retray per il packaging. A questo riguardo il team ricerca e sviluppo, da diversi anni, si impegna ad utilizzare packaging sempre più eco-sostenibili.

In particolare, sono stati convertiti i pack utilizzati della produzione dei salumi affettati, iniziando a confezionare i prodotti in vassoi in carta, riducendo, di conseguenza, l’uso della plastica. Tanto che nel 2021 sono stati convertiti 4.926.310 vassoi da plastica a carta, evitando l’utilizzo di altri 837 quintali di plastica. Una delle caratteristiche principali dei prodotti Fratelli Riva è quella di avere linee Antibiotic-free sulle referenze di prosciutto cotto e pollo e tacchino. Molta attenzione anche ai nuovi gusti e alle nuove tendenze con la linea Affettati Leggerezza, a basso contenuto di grassi. Il prodotto principale è il prosciutto cotto, equilibrato e magro senza rinunciare al gusto. La carne è l’elemento più importante per realizzare un prodotto a basso contenuto di grassi. Per ottenere questo risultato si seleziona carne magra, ma solo un’attenta lavorazione, una lenta e lunga cottura, la scelta dell’aromatizzazione, permettono di ottenere comunque un prosciutto cotto gustoso e morbido.

"Il mercato dei salumi – spiega Giuseppe Riva, amministratore delegato – sta evolvendo rapidamente, con una crescente domanda di prodotti più salutari, sostenibili e privi di antibiotici. La nostra esperienza in questo ambito ci ha permesso di essere tra i primi a proporre referenze antibiotic-free, un’intuizione che oggi trova conferma nel crescente interesse dei consumatori e della grande distribuzione. Nei prossimi anni, continueremo ad ampliare la nostra offerta, introducendo nuove referenze per garantire un assortimento sempre più completo e responsabile. Parallelamente, investiremo nel potenziamento della nostra presenza all’estero, puntando sulla qualità e sulla valorizzazione della tradizione italiana per consolidare la nostra posizione nei mercati internazionali".

L’innovazione resta un pilastro fondamentale della strategia aziendale. "Continuiamo a investire – spiega Riva – in nuove tecnologie per migliorare l’efficienza produttiva e ridurre l’impatto ambientale, oltre a sviluppare soluzioni di packaging sempre più sostenibili, in linea con le esigenze del mercato e dei consumatori. Allo stesso tempo, una delle sfide più rilevanti riguarda il reperimento di manodopera, in un settore che sta attraversando un’importante fase di trasformazione. La disponibilità di personale per le attività produttive è sempre più limitata, e per far fronte a questa situazione stiamo rafforzando le iniziative di formazione interna, con l’obiettivo di trasferire competenze specifiche e valorizzare le risorse presenti. Inoltre, collaboriamo attivamente con il territorio per attrarre nuovi lavoratori, offrendo opportunità concrete in un ambiente di lavoro stabile, dinamico e orientato all’innovazione".