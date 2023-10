Il recupero crediti in mano all’Intelligenza Artificiale

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE e l’analisi di dati di qualità rivoluzionerà anche il mondo bancario. Per questo AD informatica, azienda del Gruppo Dedagroup, specializzata in software per la gestione di tutto il processo di recupero del credito bancario e finanziario e la gestione del contenzioso, lancia un nuovo software. Si chiama Epc X, ed è una evoluzione di un programma già in uso nelle banche da vent’anni. Il software punta ad amplificare l’impatto positivo che un corretto mix di strategie di gestione del credito può generare sulle imprese per la loro rimessa in bonis. Ciò grazie ad una gestione evoluta, e rapida del credito in senso più ampio. Non più solo i vecchi crediti, dunque, ma una valutazione anche sui non performing exposure, colmando così l’assenza fino ad oggi sul mercato, sentita dagli operatori, di soluzioni specifiche, anche per la gestione efficiente di tutti i crediti.

Epc X sviluppa le proprie strategie sulla qualità del dato, ma anche sull’integrazione di nuove e specifiche funzionalità basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale, che supportano il gestore nel migliorare la performance di analisi e gestione di quadri estremamente complessi e ricchi di variabili, tra cui anche le evoluzioni normative. Il portato digitale del programma è dato dalla sua stessa natura. È infatti un SaaS, cloud native e scalabile. "Siamo orgogliosi di quanto portiamo al mondo finance e del contributo che crediamo di poter dare sostenendo i servicer nella rimessa in bonis di tante aziende sane che in questi anni si sono trovate sempre più frequentemente ad affrontare condizioni di mercato difficili e impreviste. È questo l’obiettivo ultimo e più importante del nostro continuo impegno nell’innovare e innovarci, e dei nostri continui investimenti in ricerca e sviluppo. L’evoluzione tecnologica, ma anche funzionale che presentiamo con Epc X non è fine a sé stessa, ma guarda molto oltre, e per questo è anche orientata alla costruzione di nuovi modelli di collaborazione", dice Vanes Bolandrini, direttore generale di Rad Informatica sottolinea. Gestione del posting degli incassi, calcolo delle provvigioni per gli outsourcer esterni, simulatori per rifinanziamenti, valutazione della strategia migliore o della next best action sulle pratiche, comunicazione multicanale, utilizzo dell’intelligenza artificiale sono solo alcuni esempi di funzionalità che possono essere offerte in termini di servizi.

L’interfaccia del nuovo programma, inoltre, promette di essere estremamente semplificata, per consentire un più facile accesso alle informazioni e alle funzionalità necessarie in ogni momento. Epc X è il risultato della strategia di sviluppo di Rad Informatica e di tutto il Gruppo che ha investito in ricerca e innovazione, valorizzando le proprie imprese interne, come Ors, società del Gruppo che offre soluzioni cross-industry per l’ottimizzazione e l’automazione dei processi aziendali utilizzando algoritmi proprietari di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data Analytics. "Grazie alla collaborazione tra i team, il nuovo programma abilita una gestione sempre più intelligente del credito utilizzando l’intelligenza artificiale", spiega Marco Bellinzona Ceo di Ors. "Nel mondo del credito – aggiunge – l’intelligenza artificiale diventerà un elemento imprescindibile per ogni operazione finanziaria, perché è un generatore di valore ed efficienza nell’intermediazione degli asset, nell’erogazione e nella gestione del credito in tutte le sue fasi. Ma il suo impiego è sempre più trasversale e diventerà fondamentale in tutti i business".