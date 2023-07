Il rapporto sarà presentato giovedì 6 luglio a Roma

L’Istituto per la competitività (I-Com) presenterà la 15esima edizione del rapporto sull’innovazione energetica nell’ambito del convegno pubblico dal titolo ‘L’innovazione energetica bussola del cambiamento’, previsto giovedì 6 luglio, dalle 9 alle 13, alla Coffee House di Palazzo Colonna, in piazza Santi Apostoli 67 a Roma. Media partner dell’iniziativa è il QN Economia. Durante la prima parte sarà illustrato il rapporto, articolato in nove capitoli. Successivamente, i lavori si divideranno in quattro tavoli di discussione paralleli.