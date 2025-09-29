Il racconto delle aziende passa per Promotica

IN UN PANORAMA COMMERCIALE in costante evoluzione, la fedeltà dei clienti è diventata un asset strategico per la crescita sostenibile delle insegne della grande distribuzione. In questo scenario si inserisce l’esperienza di Promotica, realtà italiana con sede a Desenzano del Garda, che dal 2003 sviluppa campagne promozionali tailor made per i grandi player del retail. Quotata su Euronext Growth Milan dal 2020, l’azienda ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati in crescita del 13,7%, raggiungendo quota 96 milioni di euro, a conferma della solidità del proprio modello di business nonostante il complesso contesto macroeconomico.

"Promotica opera da oltre 20 anni nel settore loyalty. Il segreto del nostro successo sta nel lavoro quotidiano e nella costante analisi degli andamenti di mercato. Per noi è fondamentale conoscere i comportamenti dei consumatori, se vogliamo indirizzare correttamente i progetti che realizziamo per i nostri clienti" commenta l’Amministratore delegato e fondatore Diego Toscani (sopra nella foto). L’approccio full service rappresenta uno dei principali punti di forza della società: dalla progettazione alla comunicazione, dalla fornitura dei premi alla logistica, fino all’analisi dei dati. Ma è nella capacità di innovare i linguaggi della loyalty che Promotica ha costruito negli anni la propria credibilità. Campagne esperienziali, attenzione ai trend del design e una costante ricerca della qualità dei partner. Negli ultimi mesi, Promotica ha consolidato la propria presenza sul mercato con una serie di campagne di fidelizzazione che raccontano la versatilità del suo approccio e la capacità di dialogare con target e insegne molto differenti. Dalla cucina al design, dallo sport all’intrattenimento per famiglie, ogni progetto è costruito attorno a una narrazione coerente, capace di rafforzare il legame tra brand e consumatore.

Tra le collaborazioni più recenti spicca quella con Coop Italia: una short collection firmata Alessi. La linea ’Edo’ di pentole e padelle è stata arricchita da un QR code inciso sul fondo di ogni articolo, che rimanda alla piattaforma Q&B, dove gli utenti possono accedere a un assistente virtuale in grado di fornire consigli di cucina, ricette su misura e rispondere a ogni curiosità culinaria. Il progetto ha preso vita anche dal vivo con il tour ’Food Village, il Posto del Gusto’, che ha toccato 19 città italiane, offrendo degustazioni di vini con sommelier AIS, lezioni di cucina, assaggi di prodotti a marchio Coop e del territorio, oltre ad attività per famiglie. Una vera e propria campagna immersiva, pensata per rafforzare la relazione tra insegna e cliente attraverso la qualità del prodotto a marchio e l’interazione diretta. Con Conad, il linguaggio cambia completamente. ’Muoviti con stile’ è una raccolta a tema sportivo pensata per il tempo libero, l’attività fisica e la mobilità urbana. I premi, firmati Bianchi e Garmin, spaziano da borse, zaini e trolley a minitorce e smartwatch GPS, affiancati da un concorso che mette in palio 200 e-bike. L’iniziativa nasce da un’osservazione precisa: il consumatore premia sempre più le iniziative che parlano di valori, oltre che di convenienza. In questo contesto, la fedeltà diventa anche una scelta culturale.

Un progetto dal sapore pop è quello realizzato con Esselunga, nuova entrata nel portafoglio clienti di Promotica. "Siamo molto soddisfatti di questa prima campagna realizzata per il gruppo Esselunga, una realtà innovativa e capace di attrarre importanti quote di clientela. Il nostro impegno quotidiano è offrire un servizio utile al cliente e prodotti di altissima qualità. In linea con questi valori, siamo molto felici di proporre alcuni prodotti Smeg, un marchio sinonimo di grande qualità e design", commenta l’ad Toscani. La raccolta punti dedicata alla linea 50’s Style di Smeg ha permesso di ottenere piccoli elettrodomestici dal design vintage e dai colori brillanti, in perfetta sintonia con l’immagine distintiva dell’insegna milanese. A completamento, un concorso che ha messo in palio 300 macchine da caffè espresso Smeg, dimostrando come estetica e funzionalità possano fondersi per generare desiderabilità e coinvolgimento. Originalità e cura del design sono protagonisti anche della campagna ’Gemme’, ideata per Coop Alleanza 3.0, con oggetti in vetro colorato realizzati dalla storica vetreria toscana IVV.. Oggetti che evocano ricordi familiari e parlano di bellezza. Il mondo della loyalty parla anche ai più piccoli, grazie alla campagna ’Sonic CalamitiCar 2025’ per Eurospin, che ha riportato sugli scaffali il celebre personaggio Sega, protagonista del recente Sonic the Hedgehog 3, uscito in Italia a gennaio 2025. L’iniziativa propone una collezione esclusiva di sei CalamitiCar Sonic dotate di retrocarica, arricchita da un’app interattiva.

Promotica non guarda solo al mercato italiano. L’espansione all’estero rappresenta oggi uno degli assi strategici per la crescita del Gruppo. Tra i progetti più significativi, negli ultimi mesi del 2024 è stata avviata la prima campagna di fidelizzazione in Polonia, in collaborazione con la catena di supermercati Stokrotka, una delle principali del Paese, con quasi 1.000 punti vendita. Nel frattempo, il Gruppo ha proseguito gli investimenti in ambito di governance e strategie ESG, pubblicando il quarto Bilancio di Sostenibilità. Il documento conferma l’impegno continuo nella misurazione delle emissioni di anidride carbonica generate dalle campagne italiane, avviata nel 2022, e rinnova il mandato del Comitato di Sostenibilità, ora al suo secondo ciclo di attività, composto da cinque membri, tra cui due esperti esterni.