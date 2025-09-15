Il progetto di Simest: "Filiere d’impatto"

"LA NAUTICA ITALIANA è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo", dice Carolina Lonetti, direttore export e finanza agevolata Simest. Simest è il partner strategico che da oltre 30 anni accompagna le imprese italiane nell’internazionalizzazione. "Il nostro obiettivo è sostenerle in ogni fase del percorso: dall’analisi del potenziale di export, alla partecipazione a fiere internazionali, fino agli investimenti e all’apertura di presidi commerciali diretti nei mercati esteri". Tramite il Fondo 394 offre finanziamenti a tasso agevolato dello 0,3% e contributi a fondo perduto per sostenere investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e transizione ecologica, partecipazione a fiere, formazione del personale e apertura di uffici commerciali all’estero. Negli ultimi tre anni, sono state deliberate oltre 9 mila operazioni di finanziamento agevolato per circa 3,7 miliardi di euro. Proprio in questo ambito è nato anche il progetto "Filiere d’Impatto", che ha l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese integrate nelle filiere delle grandi imprese esportatrici.

"È un progetto che abbiamo iniziato proprio con Fincantieri 9 mesi fa e che ora coinvolge già 8 champions nazionali. Simest, infatti, è al fianco delle imprese per trasformare le loro ambizioni internazionali in risultati concreti. Grazie ai finanziamenti agevolati, all’accesso a strumenti di equity e investimenti partecipativi e ad agevolazioni per il credito all’esportazione sosteniamo le strategie di crescita in Italia e all’estero, i percorsi di innovazione e di espansione all’estero, nonché lo sviluppo di competenze chiave all’interno delle filiere", prosegue Carolina Lonetti.

La nautica italiana è un settore di eccellenza globale, riconosciuto per la qualità, il design e l’innovazione tecnologica. Ma è anche un settore complesso, fatto di grandi cantieri e di centinaia di piccole e medie imprese altamente specializzate che operano nelle filiere. Per competere sui mercati internazionali, queste imprese hanno bisogno di strumenti concreti e di un partner affidabile. "Consapevoli che il sostegno all’intera filiera è fondamentale per rafforzare la competitività del Made in Italy questo approccio, inizialmente focalizzato su alcune geografie strategiche per l’export italiano, da agosto 2025 è diventato strutturale".

Letizia Magnani