Il packaging pensato per la moda e il design di lusso

UNA STORIA INIZIATA 70 anni fa caratterizzata da tanti successi che hanno permesso allo Scatolificio Pisacane di diventare una delle aziende leader in Italia e all’estero, nel proprio settore. L’azienda ha sede nelle dolci colline maceratesi in un sito industriale in continua evoluzione grazie all’attuazione di importanti progetti innovativi. Lo scatolificio Pisacane opera nel settore packaging di lusso Made in Italy. L’ headquarter ospita il direzionale, le linee meccanizzate e il centro di stoccaggio. Nello stabilimento adiacente trovano spazio due linee manuali dedicate alle referenze particolarmente complesse, finissaggi non automatizzabili e tirature limitate.

Da sempre l’azienda persegue l’obiettivo di fornire scatole di lusso di altissima qualità, curato nei minimi particolari quanto nel servizio. Negli anni la Pisacane è diventata sinonimo di professionalità, esperienza ed attenzione ai bisogni, in continua evoluzione, del mercato di riferimento. La Pisacane rispetta l’ambiente: l’impianto fotovoltaico installato nel 2014 è in grado di produrre oltre il 60% del fabbisogno quotidiano di energia elettrica. L’amministratore delegato dell’azienda Simone Pisacane racconta: "Pisacane Boxes nasce nel 1955 grazie a Nazzareno Pisacane, con le prime produzioni dedicate al settore calzaturiero. Scatole fondo e coperchio per le scarpe, che hanno rappresentato il primo passo della nostra avventura imprenditoriale. Negli anni, l’azienda ha saputo crescere e trasformarsi, passando dalla produzione artigianale a un’organizzazione industriale, senza mai perdere il valore della manualità e della cura del dettaglio. Oggi siamo alla terza generazione: mio padre Silvano ha guidato un’importante fase di sviluppo e oggi tocca a me e a mio fratello Samuele portare avanti questa tradizione, con uno sguardo rivolto al futuro. Dal packaging calzaturiero ci siamo evoluti verso il packaging di lusso: astucci, cofanetti e scatole particolari per i brand della moda, del design e del lifestyle".

Quali sono le prospettive future dell’azienda?

"Le nostre prospettive si fondano su tre direttrici principali: la prima riguarda l’innovazione tecnologica con investimenti in nuove linee produttive e in una nuova area dedicata alle scatole cosiddette foldable, che abbattono i volumi e l’impatto ambientale. La seconda prospettiva di crescita è rafforzare l’internazionalizzazione per potenziare la nostra presenza all’estero, seguendo i nostri clienti nei loro mercati strategici e individuando opportunità di sviluppo in nuovi settori merceologici. Inoltre, intendiamo puntare decisamente sulla creatività e la personalizzazione perseguendo l’obiettivo di tradurre l’identità di un brand in un packaging unico e riconoscibile, ampliando il reparto che si occupa di sviluppo prodotto, per ottenere soluzioni sempre più allineate alle nuove richieste".

State realizzando il passaggio generazionale?

"Sì, il passaggio generazionale è avvenuto con successo. La terza generazione è oggi pienamente coinvolta con ruoli specifici nell’area produttiva, logistica e di governance. È un percorso che unisce la continuità dei valori familiari con un approccio sempre più manageriale e orientato a una dimensione internazionale".

Quanto incidono le esportazioni nel fatturato complessivo?

"Attualmente l’export pesa circa il 15% del nostro fatturato complessivo, con un trend in crescita negli ultimi anni. È un dato significativo perché conferma come creatività e qualità vengano riconosciute e apprezzate anche oltre i confini italiani. Il nostro Made in Italy, vero e riconoscibile, rappresenta per noi un vantaggio competitivo fondamentale per lo sviluppo dei prossimi anni".

In quali Paesi esportate e su quali intendete puntare?

"Siamo presenti soprattutto in Francia ed in parte anche in Stati Uniti e Cina, mercati fondamentali per i nostri clienti nel settore moda e lusso. Continueremo a consolidare queste aree, puntando anche a intercettare nuove opportunità in altri mercati internazionali, dove il packaging di qualità rappresenta un forte elemento distintivo".

Lo sviluppo dell’azienda si coniuga con la sostenibilità?

"Sì, la sostenibilità è parte integrante della nostra strategia di sviluppo. Da tempo abbiamo intrapreso un percorso che riguarda sia i materiali sia i processi produttivi. Siamo certificati e da anni utilizziamo carte certificate FSC, per garantire una gestione responsabile delle foreste e di tutti i materiali a base cellulosa che ne derivano. Nell’ultimo quinquennio abbiamo riservato un’attenzione sempre maggiore per l’etica e l’ambiente, certificando la nostra organizzazione agli standard internazionali SA8000 e ISO 14001. Il nostro sistema qualità basato sui principi della ISO 9001 ci consente una riduzione degli scarti e un’ottimizzazione dei consumi energetici, grazie anche ad un impianto fotovoltaico presente sui nostri stabilimenti produttivi. Per noi la sostenibilità non è un vincolo ma un valore aggiunto: il packaging di lusso deve essere bello, funzionale e, al tempo stesso, rispettoso dell’ambiente. Da questo punto di vista siamo a fianco dei nostri clienti per garantire la massima collaborazione per una gestione integrata etica e sostenibile. Solo così possiamo proseguire nel nostro percorso di sviluppo".