Il nuovo Prosecco: "che non ha rivali"

"IL PROSECCO NON HA DAVVERO nulla da invidiare allo champagne", parola di Sandro Bottega, che ha tenuto a battesimo la sua nuova creatura, una linea di Prosecco premium denominata "Prosecco Premium Vintage Collection". Sono bottiglie caratterizzate da alcune peculiarità, intanto sono uve che provengono da singoli vigneti nelle parcelle più vocate tra le Colline Patrimonio Unesco. "Usiamo solo Uve Glera coltivate all’insegna della sostenibilità e vendemmiate solo manualmente al momento della loro perfetta maturazione", spiega Bottega. Ma a questo vino, ultra selezionato, vengono applicate diverse altre innovazioni, a cominciare dalla criomacerazione prefermentativa, per salvaguardare appieno la carica organolettica dell’uva, inoltre l’affinamento avviene in nuove autoclavi orizzontali, frutto della più avanzata ricerca tecnologica applicata all’enologia di qualità.

Ad aumentare sono anche i tempi di fermentazioni, lunghi, fino a 12 mesi, laddove il Prosecco arriva normalmente a 1 mese circa. "Il tutto ci porta ad ottenere vini con espressioni organolettiche differenti a seconda delle singole annate e dei diversi cru. Infine, sono stati scelti tappi realizzati al 100% in sughero di Sardegna e sottoposti preventivamente a un procedimento brevettato da un’azienda specializzata in grado di segnalare l’eventuale presenza di sentori off-flavors", spiega Sandro Bottega, ovvero il famigerato sapore di tappo. "Puntare su innovazione e qualità è per noi la chiave per gareggiare ad armi pari nel mondo con i migliori", dice Sandro Bottega, ovvero metodo classico e Champagne francesi. E a questo proposito Sandro Bottega ha elaborato un’analisi comparativa, da cui è risultato che i costi di produzione del Prosecco, nelle zone ad elevata vocazione con colline dalle pendenze estreme, sono di ben 3 volte più alti rispetto a quelli dei Metodo Classico e degli Champagne, per lo più caratterizzati da un’orografia ondulata o pianeggiante. La linea "Prosecco Premium Vintage Collection" comprende 5 diversi vini spumanti. Le prime tre release, già disponibili, sono: Gold Cru Vintage 2022 Extra Brut, Gold Extra Brut Vintage 2022 e Gold Diamond Vintage 2022 Extra Brut. Le ultime due, Vintage 2021, sono caratterizzate da affinamento più lungo (fino a 12 mesi), tanto da elevare il valore e quindi il prezzo delle bottiglie, che superano le 250 euro. "Prosecco Premium Vintage Collection" verrà distribuita in tiratura limitata , solo nelle migliori enoteche e ristoranti di tutto il mondo.

Le. Ma.