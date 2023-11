Il modo più economico di ridurre le emissioni

Hpdi è il modo più economico per ridurre le emissioni di CO2 nel trasporto a lungo raggio e in altre applicazioni ad alto carico e fuoristrada. Il sistema di alimentazione Hpdi di Westport è un sistema completo che offre la flessibilità di differenziare facilmente il biogas, il gas naturale, l’idrogeno e altre linee di prodotti a combustibile, mantenendo al contempo la massima intercambiabilità con i prodotti diesel convenzionali. I combustibili come il diesel possono essere sostituiti con combustibili a emissioni zero.