Il modello cooperativo per le nuove sfide

METTERSI ASSIEME con risposta alla complessità. Nasce da questa esigenza, che diventa strategia il Consorzio Innova, un consorzio di imprese specializzato nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per Enti Pubblici, Industria e Terziario. Innova nasce per riunire le professionalità di un insieme di aziende storiche del panorama edilizio ed artigiano bolognese e fonda le proprie basi sull’atto di affitto dell’azienda tra il Consorzio Innova ed il Consorzio Unifica, storico Consorzio di imprese, nato dalla fusione per incorporazione tra Cipea, Cariiee e Coeda, finalizzato a massimizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate negli anni da quest’ultimo. Il Consorzio Innova, fondato sulle basi del modello cooperativo, è fortemente radicato sul territorio emiliano romagnolo e si pone come "modello di cooperazione" per affrontare insieme i nuovi scenari economici.

Direttore Generale del Consorzio Innova è Gianluca Muratori. "Il Consorzio Innova è un esempio pratico di come ci si deve adeguare ai vari mercati, alle norme in continuo cambiamento e a come nel prossimo futuro valuteremo, oltre a sviluppare i settori caratteristici anche il settore energia e calore", dice. Muratori ha una lunga seniorities nel mondo consortile, infatti lavora da 33 anni in questo ambito, sempre all’interno della medesima struttura operativa e nel mondo delle piccole e medie imprese. Il Consorzio, iscritto alla White List, ha una propria Attestazione SOA per 27 categorie e proprie certificazioni e aderisce al Rating di Legalità con il punteggio più alto. La legalità è uno dei valori fondanti anche del codice etico, di cui il Consorzio si è dotato e che ispira l’operato di tutti i soci. Con oltre 800 imprese associate operative su tutto il territorio italiano, il Consorzio Innova ha attualmente in corso importanti appalti, sia di lavori, che di servizi, global service di patrimoni immobiliari e stradali. Inoltre, Innova vanta un portafoglio lavori superiore a 1 miliardo di euro composto sia da appalti tradizionali che da appalti di facility management, un patrimonio netto di oltre 21 milioni di euro e un valore della produzione per l’anno 2023 che supera i 306 milioni di euro.

Le. Ma.