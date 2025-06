Il mercato dello spazio ha raggiunto nel 2024 596 miliardi di dollari

IL DIGITALE guida l’innovazione anche nel settore della space economy. Il mercato dello spazio ha raggiunto nel 2024 un valore di 596 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 944 miliardi entro il 2033. A trainarlo sono soprattutto le applicazioni legate a telecomunicazioni, navigazione satellitare e osservazione della Terra. L’Italia si sta affermando come player strategico, grazie a un ecosistema industriale dinamico, una filiera in costante trasformazione e un’intensa attività di innovazione tecnologica, come emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano. A livello normativo, l’Italia è all’avanguardia: la prima legge quadro sullo Spazio e il Piano Nazionale per l’Economia dello Spazio rafforzano l’ambizione del Paese di diventare protagonista del settore a livello europeo. Resta centrale il tema della competitività. Centro Software, azienda di riferimento nel mercato italiano nello sviluppo di soluzioni Enterprise Resource Planning, è una delle società che affianca le piccole e medie imprese della filiera aerospace nella digitalizzazione dei processi e nell’adozione di tecnologie avanzate per migliorare tracciabilità, efficienza e controllo.

Grazie a soluzioni sviluppate per rispondere alle specifiche esigenze delle imprese, l’azienda supporta la trasformazione digitale del comparto, favorendo l’integrazione tra i reparti, la raccolta dati in tempo reale e l’ottimizzazione delle attività industriali. OMI Officine Meccaniche Irpine, storica realtà campana con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di componenti per l’industria aerospaziale, ha scelto Centro Software per affrontare un profondo percorso di digitalizzazione della propria filiera produttiva e logistica. L’obiettivo iniziale era sfidante, ma indispensabile per accreditarsi come fornitore strategico dei più grandi gruppi industriali del settore, tra cui Leonardo: aumentare l’efficienza operativa, garantire il controllo puntuale dei processi e rafforzare la capacità di risposta in un mercato ad alta competitività e fortemente normato come quello aerospaziale. L’integrazione della piattaforma ERP ha permesso a OMI di ottimizzare l’intero ciclo produttivo, portando a un incremento dell’efficienza in officina pari al 40%. Ogni fase della lavorazione è oggi tracciata in tempo reale, con una visibilità completa su componenti, lotti e avanzamento delle lavorazioni. Questo ha ridotto del 30% i tempi di attraversamento delle commesse.

Le. Ma.