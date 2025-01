Il marchio accelera la sua espansione in Asia. Aperti nuovi flagship store in Cina e Taiwan

CAVENDISH BREAKS Tour de France stage record, lancia la Bbc. "Cavendish détrône Merckx", specifica l’Equipe. "Mark Cavendish claims record-breaking 35th stage win at the Tour de France", sottolinea la Cnn. "Cavendish gana al sprint su 35ª etapa y supera a Merckx como el ciclista con più vittorie nella storia del Tour de Francia", si dilunga El Paisin Italia: "Voleva mollare, poi ha spodestato Merckx". Tutta la stampa internazionale ha celebrato l’impresa di Mark Cavendish, 39 anni, professione: velocista. Meglio, il fuoriclasse dei velocisti. Lo scorso 3 luglio il ciclista britannico ha compiuto l’ultimo suo capolavoro sportivo: trionfando in volata alla quinta tappa del Tour, ha aggiunto un’altra vittoria alle 34 già da lui ottenute in passato al Tour de France. Ha così battuto il record del mito Eddy Merckx, che l’aveva stabilito tra il 1969 e il 1975.

Le fotografie al traguardo immortalano Cavendish con le braccia alzate, ritto sulla bici che l’ha condotto a sfrecciare nella storia. E non è una bicicletta normale. Ma è stata creata per lui, dosando grande tecnologia e cura artigianale dei particolari. Una bicicletta tutta italiana, la Filante SLR Cvndsh, prodotta per Cavendish da Wilier Triestina a Rossano Veneto. "Non sappiamo fare bici brutte", dicono i tre fratelli. "Cosa dire di questo record di Mark? Per noi, è come se avessimo vinto il Tour de France!". Perché c’è tanto di Cavendish, in questo straordinario successo. Ma c’è anche molto di Wilier, che negli anni si è specializzata sempre più nella produzione di biciclette di alta e altissima gamma, sia da strada che gravel, sia mountain bike che a pedalata assistita, con 28 mila prodotti all’anno. Numeri piccoli se comparati a quelli che possono vantare i maggiori players del settore, ma è la qualità che batte la quantità.

Tanto che nel 2024 Wilier e il suo Innovation Lab hanno introdotto sul mercato due nuovi gioielli: Verticale SLR, la bici più leggera di sempre, pensata per gli amanti della salita, e Supersonica SLR, l’avveniristica bici per le prove contro il tempo, progetto corale orchestrato con Stefan Küng e tutto lo staff del Performance Center di Groupama - FDJ Cycling Team.

Bel frattempo, Wilier accelera la sua espansione nel mercato asiatico: nuovi flagship store in Cina e Taiwan per aggiungere un importante tassello nella sua strategia di crescita. Youn Live, azienda taiwanese acquisita al 100% da Wilier nel 2021, si sta trasformando in un polo strategico e logistico, fulcro del marchio in Asia e Oceania. Questo investimento ha già portato a risultati di rilievo, con l’apertura dei primi quattro flagship store in Cina e uno a Taipei City, a Taiwan. Ulteriori aperture sono previste a Shanghai e Pechino. "Dal 2019 siamo andati in crescita costante grazie allo sviluppo di nuovi prodotti, e nuove strategie di mercato – spiega Enrico Gastaldello, Ceo e direttore commerciale dell’azienda –. Vogliamo consolidare i risultati raggiunti e di affacciarci con più impeto ai nuovi mercati dove sappiamo che la qualità dei nostri prodotti può fare la differenza. Nei miei viaggi in Cina negli ultimi due anni ho respirato un fermento attorno al mondo bici senza pari. Una soddisfazione per me vedere tanta passione per il nostro marchio, per la nostra storia, per la nostra cultura sportiva e per l’Italia in genere".

F. L.