Il Mar Rosso costa caro ai portuali: "Intervenga il Governo"

CENTOQUARANTA ADDETTI rigorosamente livornesi, età media 45-46 anni, di cui 93 soci. È questa la fotografia anagrafica di Uniport, la cooperativa di servizi in ambito portuale nata nel 2014 e guidata, dal 2019, da Yari De Filicaia (in foto).

Che tipo di servizi offrite alle navi?

"Noi lavoriamo in appalto sulle navi per conto di committenti. Facciamo pezzi del ciclo operativo sulla nave carica di rimorchi, cellulosa, contenitori. Carico e scarico della merce attraverso contratto di appalto e il lavoro è organizzato su turni".

Quali sono i profili principali di questa professione?

"Non abbiamo i gruisti che sono forniti dai terminal dove andiamo a lavorare ma utilizziamo i trattori per sbarcare i semirimorchi dei camion e facciamo la smarcatura con i palmari dei container".

Lei è diventato presidente nel 2019. Da allora cosa è cambiato?

"Tutto. Dalla pandemia alla crisi nel mar Rosso. Sono stati quattro anni difficili. Ogni anno ci sono state novità, mai positive. È cambiato molto la modalità con cui arrivano le merci: prima lavoravamo con una cadenza bisettimanale programmabile, ora - tranne le navi contenitori che hanno schedule pre impostate - il lavoro è difficile da organizzare perché, rispetto al 2019, arrivano meno navi ma più capienti ed è più complesso tenere sotto controllo i costi".

Quindi grande variabilità del servizio?

"Sì, ci sono numeri più grossi che è difficile tenere sotto controllo, Un conto è fare 4 navi da mille macchine come facevamo in passato, un conto è fare una nave con 3500 auto che impiega tanto personale in un tempo minore e numericamente non è a saldo zero. Presuppone un impatto sull’azienda,quando arriva la nave mette in difficoltà un’organizzazione come la nostra perché dovresti essere un giorno in 300 e un altro in 50".

Come si può compensare questa difficoltà?

"Non si può…".

Oggi dunque la trasformazione di queste navi chiede una maggiore flessibilità a una realtà come la vostra?

"Sì, enorme. C’è una richiesta eccessiva rispetto a prima perché c’è una concentrazione del lavoro. Sia chiaro, storicamente questa è anche una caratteristica dei porti, però ora è più marcata quindi è più difficile gestirla".

Nel porto di Livorno quante sono le cooperative che forniscono certi servizi?

"Uniport e la Compagnia dei Portuali".

Quali potrebbero essere le strade da percorrere per gestire questo fenomeno?

"Serve una riflessione sul modello organizzativo del lavoro. Le navi chiedono maggiori spazi e fondali più grandi e a Livorno c’è il progetto della Darsena Europa che risponde a questa esigenza. Ma c’è una fase di transizione per arrivarci e questo richiede una maggiore flessibilità. Navi più grandi, più personale… Ad oggi non abbiamo strumenti per sostenere un’impennata degli addetti quindi o il legislatore introduce strumenti che permettono di governare questa flessibilità oppure bisogna ripensare al modello organizzativo. È evidente che così non tiene più. Servono strumenti finanziari perché quando c’è la merce allora paga la merce, ma quando non c’è la nave l’addetto chi lo paga? Fino ad oggi sono state le aziende a farsi carico dei momenti di flessione ma così non si può più andare avanti, deve intervenire lo Stato".

Durante il periodo Covid come avete fatto?

"Abbiamo fatto le capriole per far tornare le cose. Dal Covid in poi ci sono momenti di picco e momenti di flessione molto forti. Un meccanismo che sollecita tantissimo il personale che si stressa molto di più".

Il vostro è riconosciuto come un lavoro usurante?

"No, infatti stiamo chiedendo che questo aspetto ci venga riconosciuto. La nostra categoria deve rientrare tra quelle usuranti. Anche noi andiamo in pensione o con la Fornero, 42 anni e 10 mesi o per età a 67 anni. Ma dopo i 55 anni ci sono lavori che è impossibile poter fare in sicurezza, ci sono troppe complessità che lo rendono pericoloso. Poi noi si lavora H24 tutto l’anno. C’è molto ricorso al lavoro notturno perché il porto non si ferma mai, è sempre aperto".

Senta presidente la situazione nel Mare Rosso che impatto ha sul vostro lavoro?

"C’è stata una flessione immediata del lavoro. Ci vuole dai 15 ai 20 giorni per circumnavigare l’Africa, poi la nave deve passare lo stretto di Gibilterra e arrivar nel Mediterraneo. Noi lavoriamo tanto con il Nord e il Sud America ma c’è comunque un ridisegno dei traffici".

In questo momento complesso, quali sono le priorità per la vostra categoria?

"Il rinnovo del decreto legislativo 34 del 2020 articolo 199, relativo ai contributi per i mancati turni. Abbiamo avuto le garanzie, da maggioranze e opposizione, che l’iter va avanti. Poi puntiamo al riconoscimento del lavoro usurante e l’idea di trovare strumenti a sostena di imprese come le nostre che hanno sia gli articoli 16 che 17. Il grosso dei terminal in Italia è stato acquisito dagli armatori o ci sono i fondi di investimento. La nostra tipologia di imprese, non avendo concessioni che la legge non ci permette di avere, ci rende meno appetibili dal punto di vista di un comparto e quindi siamo più soli. Chiediamo dunque che ci siano strumenti anche a sostegno del nostro comparto".