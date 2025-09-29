Il lungo viaggio dei vini La Pace: dalla terra toscana fino a Singapore

TRASFORMARE UN TERRENO vergine della Maremma in un’azienda agricola capace di coniugare eccellenza vitivinicola, arte e sostenibilità. È questa l’idea che ha guidato Simone Maggioni (nella foto a destra) quando, nel 2007, ha dato vita al Podere La Pace, realtà che oggi si distingue come Società Benefit e modello di viticoltura consapevole, radicata nella tradizione ma aperta all’innovazione. Le radici affondano negli anni ’30, quando l’architetto brianzolo Gino Maggioni, nonno di Simone, decise di abbandonare Milano per sottrarsi alle pressioni del regime fascista e trasferirsi in Liguria, dove fondò una prima azienda agricola chiamata ’La Pace’. Un nome che richiamava libertà e convivenza, valori rimasti vivi nella memoria familiare. Ottant’anni dopo, Simone ha raccolto quell’eredità ideale e l’ha reinterpretata in Toscana, nella terra di Massa Marittima, scelta per il potenziale vitivinicolo e la bellezza paesaggistica che la contraddistingue.

Il luogo prescelto, a dieci chilometri dal Golfo di Follonica, si è rivelato perfetto: un suolo ricco e variegato, derivato da formazioni arenitico-marnose, con depositi alluvionali, argilla, calcare e sabbie; un’esposizione sud-est e una lieve pendenza che garantiscono drenaggio e ottimale esposizione al sole. In questo contesto, il vitigno che meglio ha saputo esprimersi è stato il Cabernet Franc, presto divenuto il prodotto di punta della cantina, ottenendo riconoscimenti da critici internazionali.

Dal 2013, le prime annate hanno ricevuto recensioni lusinghiere da firme come James Suckling, che hanno colto la capacità del vino di racchiudere forza, eleganza e longevità. Accanto al Cabernet Franc, la gamma di La Pace si è arricchita con altre etichette che raccontano la storia della famiglia Maggioni e i valori che l’hanno ispirata. Silvano, papà di Simone a cui è dedicato il Cabernet Franc. Pittoresco, un taglio bordolese, è dedicato alla madre Marianita Valdinoci, scultrice e pittrice la cui arte permea la cantina. Prima Viola è un tributo al nonno materno Tomaso Valdinoci, prima viola alla Scala di Milano. Nina, infine, splendido Viognier in purezza, prende il nome dalla compagna di vita di Simone, figura di ispirazione costante. Ogni vino diventa così un tassello di una narrazione più ampia, in cui la memoria familiare si intreccia con l’eccellenza enologica. Il marchio stesso, ’La Pace’, ha un significato profondo: le etichette, disegnate dalla sorella di Simone, Monica Maggioni, in stile liberty con suggestioni etrusche, richiamano il tratto originario del nonno Gino. Non semplici grafiche, ma simboli che custodiscono un’eredità culturale e trasformano ogni bottiglia in un racconto visivo.

Se la storia e l’arte rappresentano un pilastro di La Pace, l’altro è la sostenibilità. L’azienda è nata biologica e certificata, ma ha deciso di andare oltre, adottando pratiche vicine al concetto di agricoltura rigenerativa. Sono stati creati bacini per la raccolta delle acque piovane, introdotti sensori che monitorano lo stato delle viti e ottimizzano l’irrigazione, arricchita la biodiversità con piante, fiori e insetti utili. L’obiettivo è costruire un ecosistema vitale, in cui ogni elemento contribuisca alla salute del vigneto. Questa attenzione alla natura si accompagna a una gestione aziendale cresciuta con metodo.

Nel 2015, per rafforzare la visione internazionale, Simone ha coinvolto un gruppo di partner provenienti da diversi Paesi che hanno contribuito a promuovere i vini La Pace all’estero. Oggi la produzione conta circa 30.000 bottiglie all’anno, con una quota pari a 80% destinata ai mercati internazionali (USA, Svezia, Francia, Svizzera, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Singapore tra i più importanti) e il restante distribuito in Italia. Nel 2020 è stato istituito un advisory board con figure di rilievo nei settori del vino, del lusso, della comunicazione e del digitale, segno di un approccio manageriale evoluto, raro in una realtà di dimensioni contenute.

Anche l’organizzazione interna riflette questa mentalità: il lavoro di squadra guidato dal general manager Gianluca Battista, dall’enologo Valentino Ciarla e dall’agronomo Stefano Bartolomei è improntato a professionalità e spirito di ricerca, con l’idea che l’errore sia un passaggio utile per migliorare. La Pace non è soltanto produzione: è anche ospitalità e condivisione. Chi varca i cancelli trova una cantina che accoglie come un salotto familiare, in cui il vino è accompagnato da racconti, opere d’arte e memorie personali. Gli ospiti non sono spettatori passivi, ma partecipi di un’esperienza che intreccia natura, cultura e convivialità. È questa la filosofia che ha guidato negli anni anche l’organizzazione di eventi speciali: dal concerto del chitarrista jazz Al Di Meola nell’agosto 2025, con le note risuonate tra i filari, fino agli appuntamenti stagionali che celebrano i momenti salienti della vita agricola.

Un ruolo sempre più rilevante lo hanno assunto anche i figli di Simone, Filippo e Riccardo, che, pur vivendo all’estero, contribuiscono con la loro formazione internazionale a spingere La Pace verso nuove prospettive di sviluppo, dall’agricoltura rigenerativa alla digitalizzazione dei processi. La loro partecipazione garantisce continuità al progetto e apre la strada a un futuro ancora più orientato alla sostenibilità e all’innovazione.