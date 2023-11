Il gusto della qualità nel primo fast food alla bolognese

L’IDEA della startup nasce con Bologna nel cuore. Bologna la dotta, la grassa, la gustosa mecca di ogni goloso. Nasce così "Mortadella e Champagne Company", startup ideata da Raffaele Terzi (nella foto), 58 anni, imprenditore noto nel mondo per i suoi giubbotti di pelle, indossati, fra gli altri da George Clooney e da Tom Cruise. Ceo del brand Cmj, California Motor Jackets, oltre alla pelle, però, Terzi ama anche e soprattutto Bologna. Nasce da qui l’idea della startup, che porterà il suo format nei primi mesi del prossimo anno in molte città italiane, a partire da Padova, Verona, Roma e Cesenatico. "Da tempo volevo fare qualcosa per esportare Bologna nel mondo e così ho pensato a una startup".

Il primo fast food alla bolognese è stato inaugurato nel cuore più autentico della città, in via Orefici, accanto alla crescentina e alla pizza "lievitata come quella genovese", dice Terzi ci sono pochi ingredienti di grandissima qualità, la mortadella Dop di Bologna, "ho scelto quella di Villani che, assieme a Coca Cola sarà nostro partner ovunque in Italia e nel mondo". Ma perché il format nasce come startup? "Io vengo dalla moda e quindi per me è normale pensare ad un numero zero, una sorta di prototipo", continua Terzi. Un prototipo che parlerà bolognese ovunque nel mondo, visto che la startup nasce con la precisa intenzione di esportare il bolognese, lingua inclusa, ovunque. Per questo il menù sarà solo in bolognese e in inglese "ma daremo il dizionario bolognese-italiano italiano-bolognese", assicura Terzi.

Assieme ad una lista di prodotti che fanno venire l’acquolina in bocca. A partire naturalmente dalle bollicine, solo di piccole maison francesi "stiamo cercando i partner migliori per sviluppare la start up nel mondo, quindi, vogliamo produttori di grande standing qualitativo e che possano garantire numeri importanti". Immaginiamo la rosetta con la mortadella nel cuore di Roma, ma anche in quello di Manhattan, perché è questo che ha in testa Lele Terzi, un format da esportazione, made in Bologna. "Il progetto imprenditoriale – garantisce Terzi – è quello di portare Bologna ovunque per il Bel Paese, ma anche per il mondo e di farlo con le nostre eccellenze. Fra queste non può mancare il dottor Balanzone, maschera che rappresenta Bologna nella commedia dell’arte".

Letizia Magnani