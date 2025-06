Il gruppo accelera e ritorna in sella alla bici: "Fornitore ufficiale e sponsor nel Giro d’Italia"

NEL 2024 Polti è ritornata nel mondo del ciclismo, sport in cui è stata protagonista indiscussa per 17 anni, dal 1983 al 2000, sostenendo il Team Polti Kometa, ora Team Polti VisitMalta, guidato dagli ex campioni Ivan Basso e Alberto Contador. L’anno scorso Polti ha deciso anche di sponsorizzare la Maglia Rosa del Giro Women 2024, un simbolo che rappresenta l’aspirazione a realizzare appieno il proprio potenziale senza alcuna barriera di genere. Forte dell’esperienza della scorsa stagione e dei risultati ottenuti in termini di visibilità a livello internazionale, il Gruppo Polti ha confermato anche per il 2025 la sponsorizzazione della squadra di ciclismo professionistico Polti-Visit Malta, che ha partecipato al Giro d’Italia con un organico molto forte. Polti è stata al Giro d’Italia 2025 in doppia veste: come fornitore ufficiale per le macchine del caffè Polti e SOLO Caffè Monorigine, il caffè di Polti, ed in qualità di main sponsor del Team Polti Visit Malta. La sponsorizzazione per Polti persegue diversi obiettivi: in primis, aumentare la notorietà del brand a livello nazionale ed internazionale raggiungendo un vasto pubblico; in secondo luogo creare un momento relazione (btb) con i partner professionali, condividendo esperienze uniche ed emozionanti, come solo il ciclismo sa dare e infine, ma non meno importante, ampliare il proprio network sia conoscendo e collaborando con gli altri sponsor, ma anche entrando in contatto con nuovi partner con i quali si stanno aprendo diverse opportunità commerciali. "A livello personale, sentire di nuovo il calore dei tifosi a bordo strada e vedere il nostro marchio sulle strade mi ha dato un grande senso di orgoglio e di appartenenza, ricordandomi quanto Polti sia legata allo sport e al ciclismo in particolare, uno sport democratico, raggiungibile e praticabile da tutti, in cui non si vivono tensioni date dal tifo contro", spiega Francesca Polti.

Che aggiunge: "Attraverso il ciclismo, puntiamo a ottenere diversi risultati strategici nei prossimi anni. La decisione di sponsorizzare il Team Polti Visit Malta nasce anche dal fatto che i Paesi dove gareggia la squadra sono quelli dove abbiamo in programma di consolidare la nostra presenza o di entrare in alcuni nuovi e fare leva per aumentare l’awareness del nostro brand, la consideration dell’azienda e, naturalmente, la conversion per incrementare il sell out. Desideriamo rafforzare la visibilità del marchio Polti, associandolo a valori come la determinazione, il lavoro di squadra e il rispetto che questo sport incarna alla perfezione. Questa connessione ci permette di entrare in contatto con un pubblico sempre più ampio, fatto non solo di appassionati di ciclismo, ma di persone che condividono i nostri stessi valori. Il ciclismo per Polti è importante, ci avvicina alle persone facendo ricordare loro il nome della nostra azienda e ci consente di ascoltarle, ci aiuta a comprendere i loro bisogni e abitudini".

g. c.