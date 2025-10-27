"Il Green Deal non è un lusso ma una spinta all’Europa nuova"

SILVANO FALOCCO, direttore della Fondazione Ecosistemi, ha ribadito che il Green Deal non è un lusso. Eppure, da Donald Trump a Giorgia Meloni e Antonio Tajani, molti leader lo hanno criticato apertamente. C’è ancora un futuro per il Green Deal?

"Sì, e deve esserci. Il Green Deal non è un vezzo ideologico ma la piattaforma per costruire l’Europa del domani. Le sfide globali — clima, competizione tecnologica, sicurezza energetica — impongono una strategia comune. Se l’Unione arretra, rinuncia alla propria leadership. Serve un Green Deal aggiornato, più pragmatico, che unisca obiettivi ambientali e strumenti economici reali per imprese e lavoratori".

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha definito il Green Deal "la più grande cavolata mai fatta", sostenendo che l’Europa non abbia misurato i costi effettivi.

"Comprendo la preoccupazione, ma i dati dimostrano il contrario: i benefici ambientali, sociali e industriali di una transizione verde ben gestita superano i costi. Ciò che manca è una politica industriale coerente. Le imprese non vanno lasciate sole: servono incentivi mirati, formazione e stabilità normativa. Il Green Deal non è contro le imprese, è contro l’inerzia economica che ignora i costi ambientali e sociali".

Uno dei settori più colpiti è l’automotive. L’obbligo di elettrico e l’addio al diesel preoccupano imprese e cittadini.

"L’automotive è un banco di prova, ma non l’unico, della transizione ecologica. L’Europa deve investire su catene di fornitura locali, produzione di batterie e infrastrutture diffuse. Gli appalti pubblici possono accelerare questa trasformazione, orientando la domanda verso mezzi a basse emissioni e tecnologie europee. Se la PA diventa il primo cliente del cambiamento, il mercato seguirà. Certo che il ritardo accumulato nell’innovazione rende questo cambiamento sempre più difficile e oneroso".

Qual è il terreno su cui costruire una svolta che unisca sostenibilità, innovazione e crescita economica?

"La chiave è usare la spesa pubblica come leva strategica. In Europa gli appalti valgono il 14% del Pil: 2.000 miliardi di euro ogni anno. Con la proposta Besa – Buy European and Sustainable Act, chiediamo che questa forza economica premi prodotti europei e sostenibili. Ogni euro speso può generare lavoro, ridurre le emissioni e rafforzare l’industria. È una politica industriale moderna, non un atto simbolico".

La Commissione Ue sta revisionando la Direttiva Appalti. Cosa vi aspettate e cosa chiedete?

"Ci aspettiamo che la revisione sia ambiziosa: criteri ambientali e sociali obbligatori, trasparenza e incentivi per le amministrazioni virtuose. Chiediamo di superare definitivamente la logica del prezzo più basso e valorizzare la qualità ambientale e sociale delle offerte. Gli appalti pubblici possono costituire la leva principale del Green Deal".

Alcuni esponenti politici chiedono che i Criteri Minimi Ambientali siano volontari, non obbligatori. Siete d’accordo?

"No. L’esperienza dimostra che ciò che è volontario resta spesso inapplicato. I Cam devono essere obbligatori ma proporzionati, magari tenendo conto della dimensione degli appalti, accompagnati da strumenti di supporto, formazione e semplificazione. Solo così diventano realmente efficaci. La sostenibilità non può dipendere dalla buona volontà di pochi".

L’Italia ha già l’obbligo di applicarli, ma la loro attuazione è disomogenea. Qual è la situazione nelle PA? E cosa direbbe al ministro Zangrillo per accelerare?

"Ci sono amministrazioni d’eccellenza e altre ancora ferme. Il nodo è la capacità amministrativa: serve formazione, accompagnamento, monitoraggio e digitalizzazione. Al ministro Zangrillo chiederei di supportare con la formazione il piano nazionale per il Gpp, dotandolo di strumenti semplici, controlli e incentivi. I Cam devono essere una leva di innovazione, non un adempimento burocratico".

In conclusione, qual è oggi la sfida più urgente per l’Europa e per l’Italia nel tenere insieme transizione ecologica, sviluppo industriale e coesione sociale?

"Unire il pensiero verde con la concretezza economica. L’Europa non deve essere un’area di regole astratte, ma un laboratorio di sviluppo. Le imprese vogliono stabilità, i cittadini vogliono lavoro. Gli appalti pubblici sono l’incrocio ideale: possono guidare la domanda e il mercato. Se l’Unione ritrova questa ambizione, il Green Deal smette di essere un vincolo e diventa la direzione stessa del futuro europeo".