Il gozzo sorrentino diventato icona dello stile italiano

ALCUNE DELLE LORO IMBARCAZIONI sono iconiche. Come Apreamare Gozzo 35, una nuova versione del Gozzo Sorrentino, che risponde agli stili di vita più moderni. Il punto di forza di questa nuova imbarcazione è una carena progettata dallo studio Marine Design, che ha già firmato gran parte dei progetti di successo dell’Apreamare. Anche per questo il 2025 si apre con novità e successi per Apreamare, storico cantiere della penisola sorrentina. Dopo un 2024 positivo, anche il 2025 si si è aperto con il segno più, sia per il fatturato, sia per il consolidamento della presenza commerciale a livello internazionale in tre continenti. Lo storico cantiere campano, infatti ha firmato accordi con quattro dealer: Atalanta Marine (Grecia), Alberta Yachts D.O.O. (Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Sud della Germania), 5 Star Motor Yachts (Australia) e Yachts Expert (Dubai). Queste realtà si uniscono alla già ampia rete dealer del cantiere a conferma della progressiva crescita di Apreamare e certificano un interesse crescente per i nuovi Gozzi in mercati diversificati e sempre più attenti alle nuove tendenze di stile legate alle produzioni Made in Italy. "Questi accordi testimoniano come il gozzo sorrentino, con la sua artigianalità, qualità e stile senza tempo sia ormai riconosciuto a livello globale come simbolo d’eccellenza del Made in Italy", dice Giovanni Aprea (nella foto), direttore commerciale di Apreamare.

Atalanta Marine, società attiva da cinquant’anni nel mercato greco, diventa Exclusive Dealer rilanciando Apreamare in un mercato strategico del Mediterraneo. Alberta Yachts D.O.O è un punto di riferimento nel settore nautico con una rete capillare di service points in Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e nel sud della Germania, regioni chiave per la nautica di alta gamma. Con 5 Star Motor Yachts, nuovo Agente Apreamare per l’Australia, il cantiere si espande oltre i confini europei affidandosi a uno dei più prestigiosi dealer australiani di yacht di fascia alta. Infine, Yachts Expert ha contribuito all’esposizione al Dubai International Boat Show, uno degli eventi più prestigiosi del settore a livello globale che si è chiuso lo scorso 23 febbraio, all’esposizione dell’ormai iconico Gozzo 35, nella versione con scafo blu e linea d’acqua turchese. "Siamo molto soddisfatti di collaborare con partner prestigiosi, scelti accuratamente per le loro competenze tecniche e per la conoscenza di prodotto in relazione ai rispettivi mercati di riferimento", aggiunge Aprea.

Si allarga anche il mercato del "refit" per le imbarcazioni più iconiche. Per questo è stata varata, è il caso di dirlo, una nuova divisione, Aprea refit, dedicata proprio al restauro di alcuni "legni" del cantiere. A questa parte del cantiere è dedicata un’area di oltre 3 mila metri quadrati a Torre Annunziata, a dimostrazione di quanto l’azienda ci tenga a dare risposta a tutti i client i che necessitano di un piccolo restyling della propria imbarcazione.

Gli operai e gli artigiani specializzati di Apreamare, rinomati per competenza, esperienza e precisione, si prendono cura delle imbarcazioni con qualche anno di età: dalla sostituzione del ponte in teak alla verniciatura, dal cambio delle tappezzerie o dei rivestimenti interni ed esterni, al miglioramento dei sistemi di navigazione, degli impianti di bordo, di nuovi accessori e componenti. Gozzi e Maestro sono imbarcazioni senza tempo: oltre ai nuovi modelli, che si ispirano al passato, il cantiere ha deciso di lavorare anche sul Refit, cioè sul rimessaggio di alta qualità, per rendere affidabili anche i modelli vintage.