"Il futuro dell’industria è il nostro presente". Il modello sostenibile dell’azienda lombarda

"IL FUTURO È IL NOSTRO presente". Questa, più che uno slogan, la visione di Gefran per operare al proprio interno e con tutti gli stakholders. Si traduce, spiega l’azienda, con l’"essere protagonisti nell’evoluzione della tecnologia, riconosciuti come un punto di riferimento per coloro che costruiscono valore industriale e innovazione". Ma anche nell’essere interpreti di una crescita sostenibile, aperta al mercato, alle aziende e alle persone con cui Gefran lavora e convive.

"Il nostro concetto di sostenibilità è ampio – spiega Giovanna Franceschetti (foto a sinistra), vicepresidente di Gefran – non legato solo ai temi ambientali ma all’etimologia stessa della parola: un’azienda ha un futuro solo se “si sostiene”. Ovvero se mette in atto processi di cambiamento nei quali lo sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e la governance sono in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro. In Gefran siamo convinti, quindi, che un agire d’impresa orientato alla sostenibilità garantisca nel tempo produttività, occupazione, benessere delle persone, ed anche valore e solidità economica, determinanti per la sopravvivenza stessa dell’impresa".

E ancora: "Il futuro è il nostro presente e noi imprenditori, nel nostro piccolo, abbiamo la responsabilità di creare oggi le condizioni per dare lunga vita alle nostre aziende, per consegnarle sane alle future generazioni".

Gefran ha formalizzato la propria strategia di sostenibilità, ispirata dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, nel 2020 con un primo piano d’impegni articolato in quattro progetti. Nel 2022 gli impegni sono stati rafforzati con un nuovo piano che, ferma restando la strategia dichiarata tre anni fa, definisce obiettivi misurabili coerenti con il piano industriale e si basa quattro pilastri: centralità delle persone, contributo alla transizione ecologica, innovazione di prodotto sostenibile e sostenibilità della filiera.

Per ognuno di questi pilastri sono stati stabiliti specifici obiettivi da perseguire attraverso 26 progetti. "Alcuni di questi sono già stati avviati, altri avranno uno sviluppo più a lungo termine, come per esempio il raggiungimento della carbon neutrality. Sul fronte della transizione ecologica, ad esempio, Gefran si impegna in una strategia di decarbonizzazione fondata su più leve che coinvolge l’intera catena del valore (dai fornitori al cliente finale). È stato avviato il percorso, sostenuto da un piano d’investimenti, per garantire l’efficienza energetica degli stabilimenti e utilizzare, entro il 2025, energia elettrica proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili certificate".

L’impegno per il consumo responsabile delle risorse si traduce anche in un approccio eco-sostenibile allo sviluppo dei nuovi prodotti attraverso l’uso di componenti realizzati con materie riciclate. "L’obiettivo è investire per generare dai prodotti innovativi sostenibili, entro cinque anni, il 15 per cento del fatturato totale".

Sandro Neri