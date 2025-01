Il fondo Pamoja Capital per crescere e investire

A supportare la famiglia Gastaldello nei piani aziendali di sviluppo, dal 2020 Wilier è partecipata dal fondo di investimento svizzero-canadese Pamoja Capital, "che ha creduto in noi e nei nostri programmi industriali". Una scelta – quella di associare a sé un partner internazionale – per rafforzare la struttura economica e investire nel futuro del gruppo; il fondo è entrato nelle quote

sociali con un pacchetto di minoranza e in aumento di capitale. Il controllo, come detto, resta però

saldo in mani italiane.