Il fascino della Belle. Epoque viaggia in alta tecnologia

"UNA COMBINAZIONE perfetta e armoniosa di una tradizione turistico-ferroviaria centenaria e delle tecnologie più all’avanguardia del nostro tempo": è con queste parole che Gianpaolo Pranzetti (foto a sinistra in alto), direttore generale di MA Group ferroviaria – la società italiana recentemente selezionata dal colosso francese Accor per la realizzazione del nuovo Orient Express - descrive l’atmosfera che si respirerà a bordo del treno reso celebre, nell’immaginario collettivo, dal giallo di Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express. Eredità prestigiosa, sì, ma con lo sguardo costantemente rivolto al futuro: l’impegno a coniugare tradizione e innovazione tecnologica accomuna questa ad altre importanti operazioni firmate MA Group.

Due, in particolare, spiccano per prestigio e valore storico e culturale del progetto: in Europa, il ‘Vsoe - Venice Simplon-Orient-Express’, servizio di treni privati di lusso (foto a sinistra in basso) che viaggiano tra Londra, Parigi, Venezia e altre città (Vienna, Praga, Budapest, Istanbul), di proprietà del gruppo francese Lvmh; e, in Italia, il Treno della dolce vita, un progetto ideato dal gruppo Fs per la valorizzazione del turismo ferroviario ‘slow’ e di prossimità, con dieci itinerari che attraversano le bellezze nascoste della penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Tornando alla commessa ‘stellare’ del nuovo Orient Express, Accor – principale gruppo alberghiero d’Europa e tra i primi al mondo, con un business che spazia dai trasporti di alta gamma alle competizioni sportive - ha affidato infatti a MA Group, società specializzata in assistenza tecnica, manutenzione e collaudo per tutti gli organi, fissi e di movimento, di ogni genere di materiale rotabile, l’incarico di restaurare le 18 carrozze dello storico treno. L’accordo sottoscritto dalle parti ammonta a oltre 100 milioni di euro e sancirà la rinascita dell’Orient Express, oltre a un impegno di full service per 15 anni. I lavori saranno tutti concentrati in Italia, per la precisione nelle officine Sitav di Piacenza, "a dimostrazione del fatto - spiega il dg Pranzetti - che il made in Italy è una realtà produttiva in crescita, competitiva sia nei mercati europei che internazionali. Nel settore del lusso, in particolare, il made in Italy può creare un’importante ricchezza sui territori, anche attraverso l’indotto".

In gara c’erano altre importanti aziende europee del settore, "ma, ancora una volta, è stata un’eccellenza italiana ad avere la meglio – ribadisce il numero uno dell’azienda, che ha sede legale nella Capitale -. Il nostro gruppo, tra l’altro, collabora già con Accor, che rientra fra i partner del progetto ‘Il treno della Dolce vita’, attualmente in fase di realizzazione nelle officine di Brindisi. Questo nuovo incarico è per noi un successo, un’ulteriore conferma del nostro prezioso know-how". Il nuovo Orient Express consisterà nel restyling e riammodernamento di diciotto carrozze d’epoca del treno storico Ciwl (Compagnie internationale des wagons-lits), risalenti agli anni Venti-Trenta e utilizzate in passato per servizi commerciali. Accor le ha reperite in diversi Paesi (Polonia, Germania, Francia e Svizzera) e ha affidato a Ma Group la progettazione e l’integrazione di tutti i sistemi (compresi gli interni e le decorazioni), da installare sui convogli per soddisfare gli elevati standard targati Orient Express, marchio detenuto dal colosso francese dell’hôtellerie.

Ribattezzato ‘Orient Express Nostalgie Istanbul’, il treno sarà consegnato tra la fine del 2025 e l’inizio 2026 e viaggerà su binari storici, attraversando svariati paesi europei. Un mix di vintage e nostalgia che non perde di vista la contemporaneità: "sembrerà di rivivere i fasti della Belle époque, ma con i comfort più avanzati di oggi – prosegue il direttore generale di MA Group – Dall’aria condizionata nei convogli alla fornitura di servizi wireless, tra cui la rete Internet e l’entertainment online, la sfida consiste proprio nel saper installare elementi di lusso e ad alto tasso di tecnologia su carrozze costruite più di un secolo fa, senza modificarne l’aspetto, anzi conservando minuziosamente ogni dettaglio. Ammodernamenti e modifiche tecnologiche sono studiati per rendere più confortevole il viaggio, riuscendo a non impattare esteticamente sul design originale del treno.

Ogni oggetto, ogni accessorio presente a bordo, oltre a essere funzionale, sarà in grado di raccontare una storia". Una capacità artigianale d’eccellenza, "lo stupore della bellezza e quel gusto creativo che solo noi possediamo", sottolinea infine Pranzetti, la raffinatezza e l’eleganza che contraddistinguono svariati settori produttivi, dal design d’interni all’architettura, dalla nautica all’arredamento, fino all’automotive, rappresentano, secondo il dg, i valori e le risorse su cui il nostro Paese deve puntare per rilanciare la propria immagine e tornare, in definitiva, al centro della scena sia europea che internazionale.