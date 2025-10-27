"Il digitale al servizio di memoria e arte"

AREZZO "illumina il futuro" da secoli, ma oggi la luce non è solo quella dell’oro. È la luce delle idee, della creatività, della capacità di reinventarsi restando fedele a sé stessi. Ne è convinto Beppe Angiolini, direttore artistico di OroArezzo, tra i protagonisti della tappa aretina di Qn Distretti.

Arezzo è da sempre una città che brilla. Cosa significa oggi "illuminare il futuro"?

"Significa accendere una nuova consapevolezza dei valori che custodiamo e guardare avanti. La nostra sfida non è solo produrre bellezza, ma darle senso. L’oro è la nostra luce, ma oggi brilla attraverso le idee e la capacità di unire tradizione e innovazione".

Lei racconta l’oro aretino attraverso moda, design e comunicazione. Quanto contano estetica ed emozione?

"Contano tutto. L’estetica è un linguaggio. Arezzo deve comunicare non solo la qualità del suo saper fare, ma anche la bellezza del suo pensiero. Moda e design ci insegnano che l’emozione trasforma un prodotto in simbolo. ’Arezzo capitale dell’oro’ deve essere una storia di stile e valori". Come può la digitalizzazione valorizzare la tradizione orafa?

"Il digitale non deve sostituire la mano dell’uomo, ma amplificarne la sensibilità. È un alleato se messo al servizio della memoria e dell’arte. La tradizione non è da conservare sotto vetro: vive ogni volta che un artigiano o un designer le danno forma nuova".

È possibile coniugare artigianalità e algoritmi?

"Sì, ma serve un nuovo racconto. L’algoritmo può far parte della sensibilità artigiana se guidato dal pensiero umano. La vera artigianalità del futuro sarà di chi saprà unire empatia e tecnologia. Non dobbiamo temere l’innovazione: dobbiamo educarla alla bellezza".

Cosa distingue il "made in Arezzo"?

"L’identità. Arezzo non è solo un distretto produttivo: è un laboratorio di cultura. Ogni creazione racconta una comunità che ha fatto dell’oro un linguaggio. Il mercato cerca autenticità e il made in Arezzo unisce competenza e sensibilità estetica. Ora dobbiamo guiardare alla formazione. La tecnologia senza cultura è sterile. Bisogna formare nuove generazioni che uniscano sensibilità artistica e competenza digitale".

Gaia Papi