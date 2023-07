Il customer service sbarca nel Metaverso con Cometa

NASCE COMETA. Si occuperà di metaverso e di realtà aumentata. La nuova società hi-tech, del gruppo Covisan, si dedicherà alla progettazione e all’offerta di servizi interattivi basati su realtà aumentata e porterà, per prima, l’intelligenza artificiale Gpt– OpenAI nel Metaverso e nella customer experience. "Il DNA di Cometa affonda le radici nell’esperienza del Customer Management di Covisian che, con i suoi 23 mila operatori in Europa e America Latina, ogni giorno fornisce servizi di assistenza ai clienti di oltre 200 multinazionali", sottolinea Gabriele Moretti (nella foto a destra), presidente del Gruppo Covisian e di Cometa, che prosegue "La realtà virtuale è il nuovo strumento di sviluppo della customer experience, per questo è fondamentale sapere precorrere i tempi per potere essere competitivi sul mercato. Con la nascita di Cometa e l’introduzione della tecnologia GPT nel Metaverso, Covisian prosegue nella sua mission di mettere l’innovazione al servizio delle persone. Questo è un ulteriore passo in avanti che ci consente di rivoluzionare il modo con cui gli utenti interagiscono con il mondo digitale, ampliando il potenziale delle loro esperienze all’interno del Metaverso".

Covisian Group, leader per le soluzioni innovative di customer experience a livello internazionale, presenta Cometa, la nuova società digital del Gruppo, e lancia per primo la tecnologia ChatGPT nel Metaverso. Cometa si occuperà nello specifico di realizzare progetti e di offrire servizi interattivi che includono metaverso, realtà virtuale, aumentata, mista e intelligenza artificiale, tra cui il primo Avatar Gpt. L’innovativa tecnologia chatbot basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico andrà a implementare ulteriormente l’offerta interattiva proposta da Covisian che oggi con Cometa, oltre a confermare la propria anima tech e la sua capacità di anticipare le aspettative e le esigenze dei propri clienti, prosegue nel suo obiettivo di creare valore per gli utenti, offrendo loro la possibilità di vivere una customer experience coinvolgente. "Siamo determinati a trasformare il modo in cui le aziende si relazionano con i loro clienti, offrendo una customer experience coinvolgente e personalizzata attraverso Avatar gestiti da personale specializzato Covisian o da intelligenze artificiali addestrate ad hoc.

Per questo continueremo ad investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, al fine di guidare l’evoluzione del settore e offrire soluzioni all’avanguardia al mercato e ai consumatori" commenta Andrea Fileccia (nella foto a sinistra), Ceo di Cometa, che prosegue: "Tutto ciò è possibile grazie al lavoro di un pool di professionisti esperti e qualificati che ogni giorno si impegnano per progettare nuove soluzioni al fine di fornire un’offerta all’avanguardia. Questo know how ha permesso di immaginare e sviluppare servizi altamente innovativi come Avatar Gpt". Avatar Gpt rappresenta una inedita unione tra avatar, gestiti da personale specializzato e l’intelligenza artificiale di ChatGpt, la quale viene addestrata e personalizzata specificamente per ogni cliente. Questo sistema di intelligenza artificiale all’avanguardia è in grado di interpretare in modo accurato le domande e le esigenze degli utenti, fornendo risposte precise e tempestive. Grazie a un apprendimento continuo, Avatar Gpt offre un’esperienza di consulenza personalizzata straordinaria, che si avvicina notevolmente all’interazione umana e soddisfa in modo estremamente rapido ed efficace ogni tipo di necessità. Non serviranno visori, per l’esperienza basterà infatti il solo monitor.