Il colosso francese con 700 asset in Italia

Suez è il secondo gruppo mondiale nel campo della gestione delle acque e dei rifiuti, dietro Veolia Environnement. In quasi sessant’anni di presenza in Italia, Suez ha realizzato nel nostro Paese oltre 700 impianti di trattamento delle acque (potabilizzazione, reflue, industriali). La società è anche il primo azionista privato della multiutility di Acea con il 23,33% e primo operatore idrico in Italia con circa 9 milioni di abitanti serviti. Dal 1998 la gestione del ciclo idrico integrato nelle zone di Arezzo, Pisa e Firenze.