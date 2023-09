"Il cliente beve meno ma vuole più qualità"

NELLA SOLIDA tradizione familiare di Masi Agricola Sandro Boscaini è il presidente al timone che guida con mano sicura l’azienda con sede a Sant’Ambrogio Valpolicella, in continua espansione, insieme all’amministratore delegato Federico Girotto e al direttore marketing Raffaele Boscaini. La leggera diminuzione della domanda non preoccupa il gruppo che comunque conta su un proprio equilibrio certificato.

"Registriamo un netto cambiamento, iniziato peraltro alla fine dello scorso anno - spiega il presidente Sandro Boscaini - nell’attitudine della clientela, soprattutto estera, rispetto agli approvvigionamenti nel segno di una crescente prudenza e di un ritorno al “just in time”. Come era facilmente prevedibile - aggiunge - ora il trend è l’alleggerimento delle scorte per fronteggiare sia l’aumento dei tassi di interesse, sia un consumo visibilmente rallentato.

Fenomeni di contesto e pertanto non controllabili, come la pressione inflattiva che pesa sulle famiglie e una certa preoccupazione generalizzata, anche per la persistenza di problematiche geopolitiche legate ai conflitti bellici Questi fattori si sommano alle condizioni meteo che nei mesi recenti sono state abbastanza avverse al turismo e non solo, ci portano a essere cauti nelle aspettative per il secondo semestre. Ma non cambia la nostra strategia: puntiano sul posizionamento premium, sul contatto sempre più diretto con il consumatore finale e su una prospettiva fondata su più canali distributivi". La filosofia Masi si regge infatti su un motto non scritto ma evidente: chi si ferma (negli investimenti) è perduto. È il motivo per cui l’attività di sviluppo si regge in gran parte anche su ricerca e marketing aziendale internazionale. Un’attività che ha consentito alla Masi di diventare una società pluripremiata soprattutto per la produzione di Amarone.

Nella convinzione del gruppo c’è l’idea di dare anche un significato più profondo al brand che consenta di legare il prodotto all’esperienza e alla conoscenza dei territori in cui nasce. "Il nostro marchio è riconosciuto a livello internazionale (72% del fatturato complessivo ndr.) anche attraverso la Masi wine experience, il progetto di ospitalità e cultura per cui la nostra azienda apre le porte delle proprie sedi al pubblico".

Beppe Boni