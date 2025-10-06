Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
Made in Italy
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaza newsAccensione riscaldamentiGuerra UcrainaPensioniRitiro SinnerElezioni Calabria
Acquista il giornale
Made in ItalyIl boom dei consumi causato dall’Ai
6 ott 2025
Achille Perego
Made in Italy
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Made in Italy
  4. Il boom dei consumi causato dall’Ai

Il boom dei consumi causato dall’Ai

IL BOOM DELL’INTELLIGENZA artificiale fa impennare i consumi energetici. In Italia, tra il 2019 e il 2023, la domanda di...

IL BOOM DELL’INTELLIGENZA artificiale fa impennare i consumi energetici. In Italia, tra il 2019 e il 2023, la domanda di elettricità dei settori legati all’economia digitale è cresciuta del 50,6%, con un balzo del 144,6% nei consumi delle attività dei servizi informatici e data center. E’ quanto emerge dal report di Confartigianato presentato alla 21esima edizione di ‘Energies and Transition Confartigianato High School’.

Nel 2023 i data center italiani hanno assorbito 509,7 GWh di energia elettrica, registrando un incremento medio annuo del 25,1% (2019-2023). A livello regionale i consumi elettrici dei data center si concentrano in Lombardia che, con 302,3 GWh, totalizza il 59,3% del totale nazionale, seguita da Lazio (66,8 GWh, pari al 13,1% dei consumi nazionali), Emilia-Romagna (32,5 GWh, pari al 6,4%) e Piemonte (29,8 GWh, pari al 5,8%). Nella classifica provinciale, Milano si conferma il polo principale per l’elaborazione dei dati digitali, con 212,8 GWh di energia nel 2023, pari al 41,8% del totale. Seguono Roma (63,5 GWh), Bergamo (55,9 GWh) e Torino (26,1 GWh). Nel più ampio settore della produzione di software, servizi informatici e data center, Confartigianato segnala che i consumi energetici ammontano a 898,2 GWh, con un aumento del 50,6% tra il 2019 e il 2023. Anche in questo caso la Lombardia guida la classifica con il 46,8% dei consumi, pari a 420,6 GWh nel 2023. Seguono Lazio con 153 GWh (17% del totale ), Toscana con 60,9 GWh (6,8% del totale) e Emilia-Romagna con 53,5 GWh (6% del totale). A livello provinciale, è Milano a svettare con 283,1 GWh, seguita da Roma (148,0 GWh), Bergamo (82,7 GWh) e Torino (36,7 GWh). Per i trend di crescita dei consumi tra il 2019 e il 2023, si piazza al primo posto l’Emilia Romagna (+144,4%), seguita da Piemonte (+82,2%), Lombardia (+81,5%), Campania (+73,2%) e Toscana (+60,6%). L’aumento di consumi vede un boom straordinario a Siena (+1.047,5%), Lodi (+699,2%), Parma (+375,7%), Bergamo (+318,0%) e Monza e Brianza (+235,5%). "Non possiamo permetterci – fa rilevare il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – che l’innovazione si trasformi in un boomerang. È necessario pianificare infrastrutture capaci di affrontare questa richiesta di energia, investire in efficienza e promuovere l’equilibrio tra sviluppo tecnologico e responsabilità ambientale".

A.Pe.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata