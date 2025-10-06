Il boom dei consumi causato dall’Ai

IL BOOM DELL’INTELLIGENZA artificiale fa impennare i consumi energetici. In Italia, tra il 2019 e il 2023, la domanda di elettricità dei settori legati all’economia digitale è cresciuta del 50,6%, con un balzo del 144,6% nei consumi delle attività dei servizi informatici e data center. E’ quanto emerge dal report di Confartigianato presentato alla 21esima edizione di ‘Energies and Transition Confartigianato High School’.

Nel 2023 i data center italiani hanno assorbito 509,7 GWh di energia elettrica, registrando un incremento medio annuo del 25,1% (2019-2023). A livello regionale i consumi elettrici dei data center si concentrano in Lombardia che, con 302,3 GWh, totalizza il 59,3% del totale nazionale, seguita da Lazio (66,8 GWh, pari al 13,1% dei consumi nazionali), Emilia-Romagna (32,5 GWh, pari al 6,4%) e Piemonte (29,8 GWh, pari al 5,8%). Nella classifica provinciale, Milano si conferma il polo principale per l’elaborazione dei dati digitali, con 212,8 GWh di energia nel 2023, pari al 41,8% del totale. Seguono Roma (63,5 GWh), Bergamo (55,9 GWh) e Torino (26,1 GWh). Nel più ampio settore della produzione di software, servizi informatici e data center, Confartigianato segnala che i consumi energetici ammontano a 898,2 GWh, con un aumento del 50,6% tra il 2019 e il 2023. Anche in questo caso la Lombardia guida la classifica con il 46,8% dei consumi, pari a 420,6 GWh nel 2023. Seguono Lazio con 153 GWh (17% del totale ), Toscana con 60,9 GWh (6,8% del totale) e Emilia-Romagna con 53,5 GWh (6% del totale). A livello provinciale, è Milano a svettare con 283,1 GWh, seguita da Roma (148,0 GWh), Bergamo (82,7 GWh) e Torino (36,7 GWh). Per i trend di crescita dei consumi tra il 2019 e il 2023, si piazza al primo posto l’Emilia Romagna (+144,4%), seguita da Piemonte (+82,2%), Lombardia (+81,5%), Campania (+73,2%) e Toscana (+60,6%). L’aumento di consumi vede un boom straordinario a Siena (+1.047,5%), Lodi (+699,2%), Parma (+375,7%), Bergamo (+318,0%) e Monza e Brianza (+235,5%). "Non possiamo permetterci – fa rilevare il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – che l’innovazione si trasformi in un boomerang. È necessario pianificare infrastrutture capaci di affrontare questa richiesta di energia, investire in efficienza e promuovere l’equilibrio tra sviluppo tecnologico e responsabilità ambientale".

A.Pe.