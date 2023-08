Il Banana Index scopre i nemici dell’ambiente

COS’È PEGGIO per il clima: mangiare un croissant o un falafel? Un hamburger o una mozzarella? Un avocado o una pera? Bere birra o latte di cocco? Sappiamo già che una dieta vegetariana riduce drasticamente il nostro consumo di risorse, ma conoscere più nel dettaglio l’impatto climatico dei singoli alimenti non è semplice. Soppesare poi queste differenze confrontando i diversi cibi anche a parità di calorie o di apporto di proteine, è ancora più complesso. Per fare un po’ di chiarezza, l’Economist ha lanciato il Banana Index, un sistema per confrontare l’impatto climatico dei cibi, prendendo come punto di riferimento la banana, un frutto di medio valore nutrizionale e modesto impatto climatico.

A quasi quarant’anni dalla nascita del famoso Big Mac Index, che confronta il potere d’acquisto di diverse valute sulla base dei prezzi di vendita del panino più diffuso nel mondo nei vari Paesi, quindi, l’interesse dei lettori si è spostato su altre questioni, come ad esempio il problema delle risorse. Il Banana Index può soddisfare con una buona approssimazione la curiosità di questa nuova coorte di lettori, interessati a capire quali sono i cibi che fanno più danni. Come dimostra l’indice, i cui dati provengono da Our World in Data, la risposta è sempre la stessa: la carne bovina è l’alimento più dannoso per il pianeta. Si tratta dell’ennesima conferma di un dato scientificamente già dimostrato: la produzione di un chilo di trito di manzo provoca tante emissioni quante 109 chili di banane (un ‘banana score’ di 109). Aggiustando il valore nutrizionale, il ‘banana score’ della carne bovina scende a 54 (una caloria di carne bovina macinata provoca 54 volte più emissioni di carbonio di una caloria di banana). Anche a parità di apporto proteico, la carne bovina ha un impatto climatico sette volte maggiore delle banane.

Il Banana Index non tiene conto di molti fattori importanti che determinano l’impatto generale dell’industria alimentare sul pianeta, come l’uso del suolo e dell’acqua, ma anche tenendo conto di questi dati la carne bovina resta la scelta peggiore. Anche la provenienza degli alimenti risulta un dato poco rilevante. Malgrado l’enfasi posta sul cibo prodotto localmente, i trasporti contribuiscono per meno del 10% alle emissioni totali degli alimenti e per la carne bovina questo dato scende ancora sotto l’1%.

Elena Comelli