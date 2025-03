Il 10% del fatturato per l’innovazione

QUELLA DELLA VALPHARMA è una storia di lungo corso. La società nasce, infatti, nel 1977, inizialmente come Euderma, nome che vien trasformato nel corso di un decennio in Valpharma. Da allora ad oggi sono cambiate molte cose. Il fondatore, Roberto Valducci, non c’è più, al suo posto c’è la figlia, Alessia, che oggi guida il Gruppo, che oggi comprende tre realtà, Valpharma, Valpharma International, ed Erba Vita Group. Il Gruppo, nato a San Marino, oggi, forte di un fatturato che nel 2023 ha superato i 71 milioni di euro, ed è presente in 70 Paesi, nei 5 continenti. Valpharma Group propone formulazioni innovative, risultato di ricerca e sviluppo dei propri laboratori. Farmaceutica, nutraceutica, contract manufacturing e private label sono i principali ambiti in cui opera il gruppo. La sede italiana si trova a Pennabilli, in provincia di Rimini, e si estende per 45 mila metri quadri. Nel 2017 viene acquisita Erba Vita Group, specializzata nella produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici a base vegetale. Mentre è del 2019 la nascita di Valpharma Group con l’unione sinergica delle tre aziende, oggi tutte controllate da Euroholding, che ne detiene i marchi e li dà in libera licenza ad ogni singola realtà. Nel Gruppo, che nel 2025 presenterà il suo primo bilancio di sostenibilità e che ha raggiunto la certificazione di genere, lavorano 450 persone, 250 donne e 250 uomini; 50 sono gli agenti che operano nel territorio nazionale e nel mondo.

La produzione del gruppo è di circa 2 miliardi di compresse ogni anno. Ai prodotti farmaceutici a lento rilascio si sono aggiunti nel tempo anche quelli nutraceutici, integratori alimentari, gel igienizzanti, ma il gruppo opera anche nel settore sei servizi. Valpharma Group esporta in 70 Paesi, tra i quali Brasile, Giappone, Cina, Regno Unito, Francia, Australia, Belgio, Malta, Portogallo, Ungheria, Vietnam, Cipro, Paesi Bassi e si è da poco affacciato al grande mercato degli Stati Uniti. Valpharma San Marino e Valpharma International mettono a disposizione dei propri clienti capacità e tecnologie avanzate per le attività in contract manufacturing, sia in ricerca e sviluppo, sia in produzione, per la preparazione di lotti su scala pilota e industriale. Ogni anno le aziende investono circa il 10% del fatturato in innovazione tecnologica, per mantenere alti gli standard produttivi. A questo si aggiunge l’esperienza fitoterapica di Erba Vita, dove lavora anche un team di ricerca e sviluppo interno.

Le. Ma.