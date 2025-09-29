Igiene e cura della persona più forti di crisi e inflazione

CI SONO IMMAGINI della pubblicità degli anni Novanta e Duemila entrate nell’immaginario collettivo. Una di queste è sicuramente l’ippopotamo della Lines. Anche per questo, dirigere una azienda con oltre 1500 dipendenti e un miliardo di fatturato è una grande responsabilità, come sottolinea il direttore generale di Fater, Antonio Fazzari. Docente di Marketing all’Università Lumsa di Roma, Fazzari è anche autore del libro "In viaggio con il tuo talento" (Franco Angeli), una guida pratica per valorizzare il talento. Con linguaggio semplice l’autore propone un percorso di costruzione dei propri punti di forza collegando neuroscienza, psicologia comportamentale, coaching e marketing. Da qui nasce uno dei progetti che ha portato in azienda, ’People First’.

Ci racconti Fater?

"Fater è leader nel mercato della cura della persona, del bucato e della casa. Esiste da più di 30 anni. Disegniamo, produciamo e commercializziamo grandi marchi, come Pampers, Lines, Tampax, Ace, e a breve entreranno nel gruppo anche Amuchina e Infasil. Fater è un bell’esempio di come la creatività italiana si possa combinare con la cultura di marketing anglosassone. È un esperimento interessante, con un’attenzione alle persone. Sia ai nostri dipendenti, sia a chi serviamo. Persone con bisogni funzionali e non, con necessità di ritrovare valori e non solo".

Partiamo dai numeri. Negli ultimi anni siete cresciuti tantissimo.

"Fater è un’azienda medio grande, con un miliardo di euro di fatturato. Fare impresa in Abruzzo e Molise, con dimensione da multinazionale, non è certo semplice e per questo, a maggior ragione, sentiamo la responsabilità di chi può essere motore di sviluppo, occupazione. Io credo che come impresa abbiamo responsabilità generali. Attualmente lavorano in Fater 1.553 persone. Nel 2013 abbiamo preso il business di Ace, a Campochiaro, in provincia di Campobasso. E lì abbiamo realizzato un piccolo grande sogno, da 90 dipendenti li abbiamo portati a quasi 400, con una percentuale di crescita a doppia cifra".

Per lei cosa significa guidare una impresa che è così presente nelle scelte quotidiane delle persone?

"È una opportunità straordinaria, perché avere un impatto, ancor prima della responsabilità, è una cosa che sento su di me ogni giorno. Da quando sono entrato qui, 6 anni fa, ho colto che lavorare in Fater significa vivere in un clima di lavoro e un senso di appartenenza, molto grandi, uniti però ad una altrettanto grande umilità. La nostra è un’azienda che sta vincendo contro i grandi nomi del settore, i leader globali, proprio perché ha la capacità di andare ad ascoltare le persone. Noi siamo, grandi, ma piccoli e quindi la nostra azione è più profonda e più agile. Il nostro impatto sulle persone è importante, sia sulla vita dei nostri oltre 1.500 dipendenti, che su quella degli italiani che ci scelgono. Per questo abbiamo deciso di parlare di valori, sostenibilità".

Cosa significa avere a che fare con igiene e cura delle persone?

"Accompagnarle e ascoltarle. Il primo passo è sempre l’ascolto. Le persone si aspettano dai grandi marchi risposte diverse rispetto 40 anni fa. Per questo occorre disimparare le risposte e impararne di nuove. Una cosa che ho imparato è che i marchi appartengono alle persone. Ognuno ha vissuto con la pubblicità e con i momenti importanti della vita. Cosa c’è di meglio nella vita di un neogenitore, papà o mamma, se non il proprio bimbo o bimba che dorme sereno, perché non si bagna di notte? E per una donna, sentirsi libera di fare sport o qualunque attività giornaliera, perché ha un prodotto affidabile e sicuro in borsa? I nostri marchi, penso a Pampers, ieri rispondevano ad alcune esigenze, ora racconta come cambiano le famiglie italiane. Una mamma su due dice di sentirsi sola e non preparata, idem un papà su tre. Noi mettiamo servizio in quello che facciamo: per esempio con Pampers Village, un luogo fisico e digitale nel quale invitiamo le famiglie a fare rete. Ci sono sconti e promozioni, ma soprattutto informazioni utili. Io credo che il ruolo della marca sia quello di disegnare il domani e creare valore per tutti".

La chiave del futuro sta nell’innovazione?

"Vediamo possibilità di innovare. Quando investiamo succedono cose straordinarie. Pampers mutandino ne è l’esempio. Le mamme e i papà italiane sono fra i più esigenti al mondo, fino a 7 anni fa non avevamo in Italia la forma di pannolino a mutandina. Ci lamentavamo perché non avevamo proposto al mercato l’innovazione. Abbiamo sperimentato la linea di mutandino a Pescara. Quando si investe nell’innovazione, nel servizio vincono tutti. Questo segmento che è premium – quindi crea valore – è triplicato, vuole dire che il mercato dei pannolinin a valore cresce, perché abbiamo iniettato valore nel mercato. Servizi vuol dire innovare facendo marketing e comunicazione. Abbiamo creato una piattaforma, dove c’è una comunità e vogliamo farlo anche per gli altri brand di Fater".

Lines ha da sempre una comunicazione innovativa, ma voi avete creato valore anche investendo nei centri antiviolenza di Pescare e Bologna, è così?

"Lines è il primo brand ancorato ad una proposta sociale. Primo e più grande brand di personal care, dallo studio fatto. Contribuire a un mondo senza pregiudizi e violenza di genere. Percorso con campagne che raccontavano questo, ma a nostro modo. Tocchiamo 200mila studenti perché nelle scuole parliamo con gli esperti di differenze di genere, pregiudizi, stereotipi. Supportiamo WeWorld. Abbiamo appunto finanziato due centri antiviolenza, uno a Bologna, uno a Pescara. Accogliamo le donne. È un percorso di lungo termine, e crea realmente valore, per il territorio. Certo, questo rafforza anche la marca, ma non solo. Andiamo davvero oltre".