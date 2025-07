IDM Südtirol. L’agricoltura sulle Alpi salvata dai robot

LE STORIE che arrivano dall’Alto Adige sanno di innovazione e non solo. Situato al crocevia fra le macro aree economiche settentrionali e meridionali, l’Alto Adige è un punto di incontro di culture, al di là dei confini. Con uno sguardo sostenibile al futuro, le aziende altoatesine adottano approcci innovativi e sono in costante evoluzione. Grazie alla loro ricerca continua di miglioramento e al loro spirito di innovazione, contribuiscono a definire nuovi standard. In questo modo, stanno configurando attivamente un futuro importante non solo per la regione, ma anche per la comunità globale. In questo le aziende sono aiutate da IDM Südtirol, che si occupa di coordinare e sviluppare attività di innovazione. E alcune sono davvero innovative, come RoboAlpin, una startup nata a Brunico nel 2023, con un obiettivo chiaro: rendere il lavoro degli agricoltori di montagna più facile, sicuro ed efficiente, grazie all’innovazione digitale.

Fondata da Robert Ranzi e Ulrike Nicolussi-Leck, l’azienda fa parte dell’incubatore di startup del Noi Techpark di Bolzano e sta attualmente sviluppando il prototipo del suo primo robot. L’agricoltura di montagna è un pilastro fondamentale della società alpina: garantisce la cura e la conservazione dei paesaggi, indispensabili anche per il turismo. Tuttavia, la gestione dei ripidi terreni è un lavoro estremamente faticoso e pericoloso, che ha portato, negli ultimi decenni, a un progressivo abbandono di molte aziende agricole. RoboAlpin vuole invertire questa tendenza. Il primo prodotto in fase di sviluppo è, infatti, un robot elettrico, progettato per affrontare in sicurezza e con precisione i terreni più ripidi delle Alpi. Dotato di sensori intelligenti e di un sistema di navigazione avanzato, RoboAlpin lavora in modo indipendente, svolgendo le operazioni agricole in modo efficiente e sicuro. Il design modulare consente di equipaggiarlo con diversi attrezzi per tagliare l’erba, per voltare e rastrellare il fieno, oltre ad altre lavorazioni agricole. L’agricoltore, tuttavia, resta sempre in grado di intervenire e prendere le decisioni finali, mantenendo così il pieno controllo del processo.

Un aspetto distintivo di RoboAlpin è anche la capacità di raccogliere dati preziosi per gli agricoltori e per la tutela dell’ambiente: misurazioni della qualità dell’aria, dell’umidità del suolo, della biodiversità e altri parametri ambientali permetteranno di ottimizzare i processi e migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole. L’ambizione di RoboAlpin è quella di portare l’automazione completa nei campi alpini, accompagnando passo dopo passo i contadini verso una gestione moderna e sostenibile. Il mercato principale è l’intera regione alpina, con circa 250.000 potenziali clienti. Dopo l’introduzione sul mercato — prevista per il 2026 — l’azienda punta ad adattare la sua tecnologia anche ad altri contesti agricoli impegnativi, come frutteti, vigneti e oliveti. Come sottolinea il team: "Se qualcosa funziona sui ripidi campi delle Alpi, allora funzionerà ovunque". RoboAlpin è quindi più di una semplice innovazione tecnologica: è un contributo concreto alla salvaguardia delle tradizioni, del paesaggio e della sostenibilità economica e sociale delle comunità alpine.

Di macchine agricole innovative si occupa anche Geier GmbH. Ci spostiamo a Marlengo, in provincia di Merano. Oltre 30 anni fa questa società nasce e nel tempo acquisisce di esperienza nello sviluppo di veicoli cingolati, soprattutto per pendii estremamente ripidi e terreni difficili da raggiungere. Le macchine costruite da Geier GmbH operano in cinque settori principali, viticoltura, frutticoltura, municipalità, silvicoltura e coltivazione di cereali. Il fondatore è Bernhard Geier, ispirato dal padre Johann. Fu lui nel 1992 a realizzare il primo veicolo cingolato sviluppato per necessità nel fienile. Montava un motore VW e un semplice sterzo meccanico. I vicini mostrarono subito interesse. Fu però il figlio Bernhard due anni dopo avere l’idea di costruire quelle macchine non solo per sé, ma per tutti.

Va detto che lui oltre all’azienda gestisce personalmente un piccolo vigneto, il Weingut Geier, con filari di viti che lo guardano dalla montagna e una pendenza che arriva al 75%. "Guido personalmente i cingolati Geier", dice l’imprenditore. Ma prima di produrre spumanti, Bernhard Geier lavora in officina, con i suoi operai. I primi anni sono stati difficili. "Una fase di apprendimento", dice spesso lui. L’innovazione e va al passo con le esigenze di tutti i giorni in montagna e in campagna. Oggi 8 macchine su 10 prodotte prendono la via dell’estero. I principali mercati di vendita, in Europa sono Germania, Svizzera, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca e ovviamente Italia. Attualmente lavorano in azienda oltre 40 dipendenti e producono fino a 100 veicoli cingolati all’anno anno e quasi 300 attrezzature ogni anno. "Noi produciamo quattro diverse serie di veicoli cingolati, 12 modelli e oltre 300 attrezzature, ad esempio irroratrice, irroratrice per il riciclaggio, sfogliatrice pneumatica, vendemmiatrice, braccio multifunzione, fresa per terrazza", racconta l’imprenditore.

La sfida, vinta, dai suoi mezzi, è quella più difficile, essere efficienti in montagna. e, naturalmente, le sue macchine "speciali" possono essere usate su tutti i suoli, anche quelli più semplici e pianeggianti. I mezzi agricoli da lui inventati inoltre hanno sempre più la guida autonoma. "C’è una richiesta elevata di questa funzione, a causa della carenza di manodopera specializzata. Tutte le macchine dopo il 2012 possono essere dotate di questo sistema", racconta ancora Bernhard Geier.