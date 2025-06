Idi Evolution cerca talenti con un format innovativo

FORTE del successo della prima edizione che aveva permesso di fare entrare in azienda una decina di nuove e giovani professionalità nel territorio di Monza e Brianza, IDI Evolution ha deciso di fare il bis. E ha fatto partire a giugno la seconda iniziativa di assunzione innovativa IDI Talent. L’azienda che ha il suo quartier generale a Concorezzo aveva infatti intrapreso lo scorso anno questa nuova forma di recruiting per la ricerca di nuovi consulenti commerciali, valorizzando il singolo candidato attraverso una selezione trasparente e con 5 giorni di formazione retribuita in azienda. In particolare quest’anno, spiega il Ceo di IDI Evolution Andrea Piantoni, saranno scelti 30 CV per partecipare all’iniziativa ispirata ai talent show da cui verranno selezionati i 15 consulenti commerciali operativi su circa 20 province italiane. Del resto IDI Evolution si distingue in Italia per l’innovazione e la digitalizzazione che sta contribuendo a portare nel settore dell’odontoiatria e implanto-protesi dentale insieme alla tecnologia ad essa connessa. Nata nel 1989 come IDI (Implantologia Dentale Innovativa), la società si è evoluta in IDI Evolution Srl nel 2002.

Spirito innovativo, famiglia, empowerment e agilità, ricorda sempre Piantoni, "sono i valori dell’azienda presente oggi in oltre 1800 studi dentistici, a cui IDI si presenta come un ecosistema integrato di tecnologie, prodotti e servizi per l’odontoiatria, per permettere ai professionisti del settore di fornire cure sempre migliori ai propri pazienti". IDI Evolution, oltre a strumenti e software proprietari, offre ai professionisti anche supporto e competenze attraverso servizi e corsi di formazione. Proprietaria dei brand IDI Evolution e IDI Makers, l’azienda di Concorezzo detiene 8 brevetti. Nel 2024 la società e le due partecipate hanno registrato rispettivamente: IDI Evolution un fatturato di quasi 15,9 milioni di euro, IDI Makers circa 4,1 milioni e IDI RDL EUR 1,5. Numeri che fanno di IDI Evolution il secondo player in Italia per numero di scansioni intraorali gestite, raggiungendo, solo per la parte di protesistica, oltre i 500 progetti e più di 1000 elementi protesici al giorno. "IDI Talent" si ispira alla struttura dei talent show per una selezione che va oltre la semplice lettura del CV, permettendo ai candidati di entrare in azienda, rimettendo la persona al centro già dal primo contatto delle fasi di assunzione. Nel 2024 la ricerca si era concentrata sulla regione Lombardia, quest’anno il raggio si è allargato come detto a circa venti province italiane per un totale di 15 posizioni aperte da consulenti commerciali per portare la rete commerciale dell’azienda a circa 60 agenti al servizio di 40mila studi e 60mila dentisti. Il profilo ricercato è quello di giovani professionisti e professioniste tra i 20 ei 30 anni. L’idea è di promuovere un recruiting più trasparente e giusto anche nei confronti dei candidati, che spesso passano molto tempo a inviare CV, magari senza avere alcun riscontro. IDI Talent invece, punta a valorizzare il tempo speso per le fasi di assunzione, sia da parte del datore di lavoro che del candidato, anche grazie alla formazione retribuita prevista in azienda per coloro che arrivano alle fasi finali del recruiting.

L’anno scorso in questo modo erano stati assunti dieci consulenti commerciali con feedback molto positivi anche da parte dei candidati che avevano preso parte al recruiting, motivo per cui quest’anno è stato allargato il raggio di azione a circa venti province italiane: Milano, Genova, Savona, Imperia, Asti, Cuneo, Novara, Verbania, Mantova, Verona, Trento, Perugia, Cosenza, Parma, Reggio Emilia, Catania, Siracusa, Ragusa, Roma e le regioni Basilicata, Abruzzo e Molise.

Il recruiting è strutturato come un talent show partendo dal presupposto di rendere più trasparenti i processi di assunzione, trasformandola in un’esperienza accogliente e un’opportunità di formazione, oltre che di business. Occupandosi di odontoiatria, alcune fasi di selezione sono state ribattezzate iconicamente secondo questo tema: ad esempio, in seguito ai casting si tiene il tooth camp – dal termine americano " bootcamp " – che consiste in una video-call con i responsabili commerciali. Superata questa fase si avrà accesso al Company Visit , cinque giorni di formazione retribuita in azienda che avrà luogo tra il 15 e il 19 luglio . Infine, i "vincitori" saranno i candidati arrivati al "live" di settembre, ovvero la fase finale che prevede un primo Contratto di Agenzia con contributo spese iniziale di 2000 euro al mese per 12 mesi, estensibile a 24 mesi e quindi il rapporto di agente commerciale con provvigioni. "In IDI Evolution – conclude Piantoni - scegliamo sempre la trasparenza. Siamo in questo settore da oltre vent’anni e il nostro obiettivo è creare un gruppo di professionisti motivati nel loro lavoro: perciò, vogliamo conoscere uno ad uno i candidati e, tra quelli scelti, farci conoscere a nostra volta. L’innovazione è anche comprendere che le esigenze sociali cambiano, e noi vogliamo essere parte di questo cambiamento, da qui nasce il nostro IDI Talent".