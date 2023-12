"Idee belle se resistono alla prova dei fatti"

"I TEMPI SONO MATURI per l’agricoltura del futuro": è con questo slogan, scritto interamente in inglese, che Zero Farms, società tecnologica trasversale fondata da Daniele Modesto, si presenta sul proprio sito web. L’idea di Modesto, biologo molecolare e amministratore delegato della società da lui fondata nel 2018, è che non si debba mai disgiungere la sostenibilità ambientale da quella economica. "I progetti sostenibili, per quanto affascinanti e suggestivi, vincono soltanto se resistono alla prova dei numeri – dichiara -, le nuove tecnologie devono essere disegnate per essere applicate su larga scala, in una dimensione industriale. Solo contemperando queste due esigenze si potrà parlare davvero di una transizione ‘green’, altrimenti le buone idee sono destinate a rimanere sulla carta".

L’obiettivo di Zero Farms è combinare tecnologia e biologia per ripensare l’agricoltura dalle fondamenta, senza tuttavia trascurare la scalabilità del modello di business. Come lo fa? Grazie a una tecnologia hardware-software proprietaria, ideata per realizzare in serie, su scala industriale, impianti di produzione in vertical farms (la cosiddetta agricoltura verticale, sviluppata su più livelli). Una vera e propria piattaforma tecnologica trasversale, che prevede la combinazione di componenti standardizzati, tutti prodotti autonomamente da Zero: tali moduli si assemblano rapidamente in spazi industriali dismessi, capannoni che vengono così rigenerati, valorizzati e trasformati in ‘farm’, alimentate da energia pulita".

E continua: "La tecnologia di coltivazione aeroponica in vertical farm di Zero – messa a punto da un team italiano, composto da agronomi, ingegneri e sviluppatori di software – consente di evitare completamente l’uso di suolo e di fare a meno dei pesticidi, oltre a permettere un risparmio del 95% dei consumi di acqua. "Le nostre soluzioni sono versatili, adatte a diversi tipi di colture e possono avere un impatto industriale sulla manifattura, settore in cui il nostro Paese è tuttora il secondo in Europa. L’innovazione in agritech è la conferma che l’Italia ha ancora molto da insegnare al mondo sulla qualità del cibo e sulla ricerca applicata all’agroalimentare".

Maddalena De Franchis