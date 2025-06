I riflettori si accendono sulle sfide dell’agricoltura

DUE GIORNI di dibattiti, incontri, laboratori e degustazioni. Dopo la prima tappa Bologna, il festival Agrofutura continua il suo viaggio e arriva a Firenze per accendere i riflettori sul futuro dell’agroalimentare. L’iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino ed è finanziato dalla Regione Toscana ed Emilia-Romagna. Main Partner è BPER Banca, mentre gli altri partner sono Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella. Green Design Partner è Giorgio Tesi Group. L’evento vede la collaborazione con FAI Toscana e l’Associazione QUORE - QUalità e Origine REte Toscana DOP.

L’appuntamento è in programma domani e dopodomani a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati: la prima giornata comincerà con un panel sulle politiche a sostegno dell’agricoltura e delle aree rurali, insieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e moderato da Agnese Pini, direttrice QN-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

A seguire, i saluti di Sara Funaro, sindaca di Firenze e Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana. Il ruolo del Paese nelle politiche agricole sarà invece il tema protagonista del secondo panel con Dario Nardella, membro della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo, Marco Stella, coordinatore Regionale Forza Italia Toscana e Patrizio La Pietra, Senatore della Repubblica e Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Sarà poi il momento del panel ’Toscana Diffusa: politiche europee e regionali per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali’ con Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana e assessora all’Agroalimentare, Caccia e Pesca. Ma non è finita qui: durante la prima giornata i riflettori si accenderanno, inoltre, sulle dinamiche della filiera agroalimentare toscana con Denis Pantini, responsabile Agrifood e Wine Monitor Nomisma, Sara Turchetti, ricercatrice Area Settori Produttivi e Imprese Irpet, Marco Lazzari, responsabile Servizio Agri Banking di BPER Banca, Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili e Michele Conti, sindaco di Pisa e delegato nazionale Anci per Agricoltura, Sovranità Alimentare e Promozione delle Tipicità.

L’agricoltura 4.0 sarà invece al centro del dibattito con Simone Orlandini, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, Marcello Mele, professore ordinario di Scienze Animali del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa e Marco Locatelli, dirigente Settore Gestione della Tenuta di Cesa, Innovazione e Progetti Europei Ente Terre Regionali Toscane.

La giornata proseguirà nel pomeriggio, con altri importanti appuntamenti. Alle 14,30 un panel sull’imprenditoria femminile, alla presenza di Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Giunta Regionale Toscana, Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino e Rossella Rabatti, presidente della Cooperativa Toscana Giaggiolo. A seguire, invece, uno sguardo sui giovani agricoltori e la nuova imprenditoria agricola. Saranno presenti Fausta Fabbri, responsabile Gestione delle Misure del PSR per la consulenza, la formazione, l’innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole della Regione Toscana, Giorgia Agostini, titolare Podere Valzerino e Andrea Signorini, titolare Podere Africo.