I principali distributori uniscono le forze

A fondare la Green LG Energy srl sono i distributori più importanti del settore Gpl in Italia (AGN Energia Spa, Gruppo Beyfin SpA, Gruppo Socogas e Veroniki Holding ButanGas e Ultragas CM SpA) oltre al Gruppo Cavagna, azienda leader a livello mondiale di soluzioni integrate per stoccaggio, controllo e misura di gas compressi in diversi settori tra cui quello dell’energia. Green LG Energy srl collabora a livello internazionale con BioLPG LLC, l’azienda Friedrich Scharr KG di Stoccarda e il Consorzio USA CANADA rLPG North America.