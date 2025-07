I mozziconi di sigaretta diventano imbottitura per giacche

C’È UNA GAZZA ladra all’inizio di questa storia, ma l’oggetto del furto non è un monile luccicante – come nelle fiabe che ascoltavamo da bambini - ma un mozzicone di sigaretta. Già, perché è stata proprio la vista di una gazza intenta a giocherellare con un mozzicone ad aver fatto balenare, nei giovani Ali Benkouhail e Marco Boccia, entrambi di Castelfranco Emilia (Modena), l’idea di fondare una startup che risolvesse l’annoso problema della dispersione dei mozziconi di sigaretta. Un rifiuto, quest’ultimo, tanto diffuso quanto difficile da gestire, che, tuttavia, può essere inserito in un processo virtuoso e diventare nuova risorsa, da utilizzare come imbottitura per giacconi, piumini, cuscini, e molto altro ancora. È l’audace soluzione ideata da Human Maple, startup nata a Modena, nella primavera del 2022, con il proposito di coniugare innovazione e sostenibilità, senza tralasciare, tuttavia, una continua attività di sensibilizzazione sui temi ‘green’.

I mozziconi di sigarette costituiscono, attualmente, circa il 90% dei rifiuti e figurano tra i principali inquinanti sia delle città che di altri ambienti, in primis spiagge e boschi. È stato stimato che almeno il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi di sigaretta: nel nostro Paese, ogni anno, almeno 14 miliardi di mozziconi vengono gettati nell’ambiente, generando una quantità di rifiuto pari a circa 20mila tonnellate. Un gesto comune, spesso frutto della distrazione o di superficialità, comporta un grave danno sia per l’acqua che per il suolo. Se un mozzicone viene a contatto con l’acqua, ad esempio, può contaminarne fino a 1000 litri, a causa delle tante sostanze tossiche presenti al suo interno. I filtri delle sigarette possono impiegare fino a 10-15 anni per degradarsi e, se ingeriti, mettono a rischio la sopravvivenza della fauna sia terrestre che marina.

I fondatori di Human Maple – sette giovani, provenienti da varie parti d’Italia e guidati, appunto, da Ali Benkouhail (Ceo della startup) e Marco Boccia (amministratore) – si sono ispirati all’acero riccio (maple in inglese), uno degli alberi che assorbe il maggior quantitativo di Co2 dall’atmosfera, per dare il proprio contributo all’ambiente. Da qui il nome della startup e il claim scelto - ‘Be more than a human, be a human maple’ - che significa ‘Sii più di un essere umano, sii un acero umano’. È lo stesso Marco Boccia a ripercorrere i primi passi dell’avventura: "Abbiamo messo insieme un piccolo team – racconta – composto da un gruppo di amici, tutti studenti dell’università di Modena-Reggio Emilia. A noi si è unito Simone Vivacqua, laureato in Economia e marketing, e Mario Villano, ingegnere meccanico. Incuriositi, ci siamo messi a cercare nelle banche dati dell’Ateneo se ci fossero studi esistenti sul riciclo dei mozziconi di sigaretta, selezionando, poi, quelli con le performance migliori. Abbiamo coinvolto un chimico industriale, Alessandro Brusa, e il professor Paolo Pozzi: assieme a loro abbiamo perfezionato il processo, testandolo nel garage di casa. Successivamente, abbiamo messo a punto dei macchinari in grado di risolvere il problema principale, cioè la separazione della carta dal filtro. Andando nel dettaglio, grazie al processo che abbiamo ideato, la cenere e il tabacco diventano compost e sono conferiti all’organico. Il passaggio su un rullo magnetico estrae la lamina d’acciaio inox dall’interno dei filtri di sigaretta e la avvia al riciclo. Separiamo i diversi componenti e passiamo il filtro in una cella di lavaggio, dove viene depurato con un solvente organico, anch’esso poi distillato e riutilizzato. I residui tossici (nicotina, benzene, particolato, metalli pesanti, ndr) sono trattati come rifiuto pericoloso e smaltiti da un’azienda terza. Il risultato finale del processo è un materiale simile al cotone, l’acetato di cellulosa – la parte bianca all’interno del filtro della sigaretta – che noi utilizziamo, appunto, come imbottitura termoisolante e per svariate applicazioni nel settore della moda sostenibile".

Per innescare il processo di riciclo, tuttavia, serve prima raccogliere i mozziconi. Grazie alla campagna ‘Riciccami’ - la cui prima edizione è stata lanciata in contemporanea con la fondazione della startup, nel 2022 – le attività e i locali partecipanti hanno ricevuto da Human Maple dei posaceneri per la raccolta di sigarette, anche elettroniche. L’operazione ha avuto un ottimo riscontro, tanto che sono diversi gli esercizi commerciali, da nord a sud del paese, ad aver aderito. A Modena, in particolare, sono stati installati i cosiddetti ‘posacenere-sondaggio’, che invitano l’utente a gettare correttamente i mozziconi e propongono, contestualmente, un sondaggio che incentiva a non gettare rifiuti in strada. Proprio per questa attività di sensibilizzazione incessante, che si unisce alla ricerca e all’innovazione tecnologica, Human Maple è stata recentemente premiata nell’ambito di Agribusiness innovation lab 2025, iniziativa con cui Confindustria Cuneo intende supportare la crescita delle startup innovative. La cleantech di Castelfranco Emilia ha ricevuto il ‘Sustainability development’ con la seguente motivazione: "Questo progetto non si ferma alla tecnologia e al recupero di materiale: al centro della sua visione c’è l’educazione al rispetto dell’ambiente, la consapevolezza dei gesti quotidiani e il senso di responsabilità condivisa verso il futuro del nostro pianeta".